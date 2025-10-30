【11月8日(土)イルミネーション点灯式開催のお知らせ】「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」

サッポロ不動産開発株式会社左上：バカラシャンデリア、左下：クリスマスマルシェ（シャトー広場）、右：山崎 千裕(トランペット奏者)

恵比寿ガーデンプレイス(所在地：渋谷区恵比寿4丁目)は、2025年11月8日(土)から2026年1月12日(月・祝)まで、「灯る、きらめく。」をテーマにイルミネーションイベント「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」を開催します。初日の11月8日(土)17：00より、お客様と共に世界最大級のシャンデリアの明かりを灯す、点灯式を行います。

URL:https://event.gardenplace.jp/special/2025christmas/

点灯式では、「バカラシャンデリア」や「クリスマスツリー」のほかエリア内各所のイルミネーションが一斉に点灯する瞬間をお楽しみいただけます。さらに、インストポップバンド「山崎千裕＋ROUTE14band」のトランペット奏者・山崎千裕さんによるスペシャルライブを行います。歌うように響く美しい音色と世界最大規模のバカラシャンデリアの光が、ホリデーシーズンの幕開けを華やかに演出します。

また、毎年大勢の人で賑わうヨーロッパのクリスマスマーケットをイメージした「クリスマスマルシェ」を、今年も時計広場とシャトー広場の2つの会場で開催します。クリスマスマルシェでは、世界各国のクリスマスアイテムやマフラー、手袋などの冬のあたたかグッズの他、ウェスティンホテル東京のフードトラックで味わえる身も心も温まるホリデーメニューなど、ショッピングやグルメをお楽しみいただけます。さらに、「BLUE NOTE PLACE」による音楽イベント「GOOD MUSIC TERRACE by BLUE NOTE PLACE」も開催します。心地よい音楽とともにドリンクやフードを楽しめる、上質な時間をお届けします。

恵比寿ガーデンプレイスは、一人でも多くの方に希望と笑顔が生まれることを願い、今年も世界最大級のシャンデリアの輝きを灯します。この冬、恵比寿ガーデンプレイスで特別なひとときをお過ごしください。

「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」詳細

「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」点灯式概要

「バカラシャンデリア」や「クリスマスツリー」のほかエリア内各所のイルミネーションが一斉に点灯する瞬間を体験いただけます。さらに、まるで歌の様に歌い上げる美しい音色を得意とする、インストポップバンド「山崎千裕＋ROUTE14band」のトランペット奏者・山崎千裕さんによるスペシャルライブを行います。音楽と光で恵比寿ガーデンプレイスの冬の風物詩のはじまりを盛り上げます。

◆日時：2025年11月8日(土) 17:00（予定）

◆会場：恵比寿ガーデンプレイス センター広場

◆アーティスト：山崎 千裕（Chihiro Yamazaki）

◆MC：広瀬 未花

【出演者プロフィール】

山崎 千裕（Chihiro Yamazaki）/ トランペット奏者

東京芸術大学附属音楽高等学校を経て東京藝術大学を卒業。

2010年、「山崎千裕＋ROUTE14band」を結成。

アメリカ、ニュージーランド、韓国など海外公演は100を超える。

2014年、ソロアルバム「GOOD ONE」でソニーミュージックよりメジャーデビュー。

これまで6枚のアルバムを発売。

「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」イベント概要

◆期間：2025年11月8日(土)～2026年1月12日(月・祝)

◆点灯時間：11:00～23:00 ※11月8日(土)のみ17:00点灯予定

◆テーマ：灯る、きらめく。

◆場所：恵比寿ガーデンプレイス センター広場

◆主催：サッポロ不動産開発株式会社、バカラ パシフィック株式会社

◆特別協賛：SUS株式会社

◆URL：https://event.gardenplace.jp/special/2025baccarat/

過去開催時の様子ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブションのディナーお食事券が当たる！「恵比寿ガーデンプレイスInstagramクリスマスプレゼントキャンペーン」

◆期間：2025年11月21日(金)～12月25日(木)

◆応募条件：恵比寿ガーデンプレイス公式Instagram（@yebisu_garden_place）のフォローとキャンペーン投稿へのいいね

※恵比寿ガーデンプレイスのクリスマスに関連する写真に、

恵比寿ガーデンプレイス公式Instagramのアカウントメンションを付けて投稿すると、当選確率がアップします。

※キャンペーンの投稿は2025年11月21日(金)に予定しております。

◆賞品：ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブションのディナーお食事券（2組4名様、プリフィックスコース ）

※内容は都合により変更となる場合があります。

恵比寿ガーデンプレイス クリスマスマルシェ詳細

クリスマスアイテムや温かいグルメを楽しめる「クリスマスマルシェ」

ヨーロッパ各地で開催されるクリスマスマーケットをイメージしたマルシェが、今年も時計広場とシャトー広場で開催。本場のクリスマスマーケットの雰囲気の中で、フードトラックによる特別メニューやクリスマス雑貨のショッピングなどをお楽しみください。

◆期間：【時計広場】2025年11月8日(土)～12月25日(木)

【シャトー広場】2025年11月28日(金)～12月25日(木)

◆時間：平日 17:00～20:00、土日祝 12:00～20:00

◆場所：恵比寿ガーデンプレイス 時計広場、シャトー広場

◆URL：https://event.gardenplace.jp/special/2025christmas/

過去開催時の様子過去開催時の様子クリスマスマルシェ 出店店舗の紹介（一部）★時計広場

■Editorial

「雑誌を編集するように売場を編集する」をコンセプトにした、ライフスタイル雑貨のセレクトショップ「Editorial」が、時計広場のクリスマスマルシェに出店。クリスマスを彩るリース、スノードームやハンドメイドアクセサリ、マフラーなどのギフトアイテムまで幅広く取り揃えています。

「Editorial」販売商品例（時計広場)

■abatino

国内の様々なクリエイター作品を週替わりで紹介するコーナーではクリスマス限定の作品なども登場。併設のコーナーではフランス、北欧など、世界各国のクリスマスギフトをご用意します。

「abatino」販売商品例（時計広場）

■ウェスティンホテル東京・フードトラック

寒い季節にぴったりの温かいメニューとして、トマトとビーツの旨みが凝縮された濃厚な「ボルシチ」。さらに、リンゴとシナモンが香る「ホットワイン」など、心も体も温まるフード＆ドリンクをお楽しみいただけます。

「ウェスティンホテル東京・フードトラック」販売商品例（時計広場）★シャトー広場

■Editorial

時計広場にも出店する「Editorial」がシャトー広場のクリスマスマルシェにも出店。クリスマスギフトに最適なウォームアイテム・雑貨を豊富に取り揃えています。また今回はスープやクッキーなどのフードアイテムもご用意しました。ホームパーティーにもピッタリです。

「Editorial」販売商品例(シャトー広場)

■PARLA

昨年大好評につき今年も登場！神宮外苑、銀座、東京駅に店を構える、クレープとお酒のマリアージュが楽しめるハイエンドなクレープスタンド。

ラム酒香る生地、濃厚な純生クリーム、厳選されたフィリングが唯一無二の体験を約束します。

「PARLA」販売商品例（シャトー広場)

■HELLO GREEN GRUB

自社農場で種から育てた新鮮で鮮やかな旬の野菜を使い、心から温まるスープを提供します。「農場から食卓へ、農場からイベントへ」という、他に類を見ない体験をご提供します。

その他恵比寿ガーデンプレイス 冬のイルミネーションイベント詳細

DJによる音楽と、ドリンク・フードを楽しむ「GOOD MUSIC TERRACE by BLUE NOTE PLACE」

毎年恒例、BLUE NOTE PLACEがお届けする「GOOD MUSIC TERRACE」。多彩なジャンルの人気DJたちが、グッドミュージックで時計広場を盛り上げます。BLUE NOTE PLACEの店外に併設されたテイクアウトスタンド「BNP STAND」で人気のニューオーリンズ名物の揚げドーナツ「ベニエ」や、京都北大路焙煎室オリジナルブレンドの「コーヒー」、「カフェオレ」とともに、素敵なホリデーシーズンのひとときをお過ごしください。

◆期間：2025年12月 5日(金)～7日(日)

12月12日(金)～14日(日)

12月19日(金)～21日(日)

12月23日(火)～25日(木)

◆時間：平日17:30～20:00、土日祝15:00～20:00

◆場所：恵比寿ガーデンプレイス 時計広場、

BLUE NOTE PLACE テラス周辺

ここでしか飲めない数量限定ビールが「YEBISU BREWERY TOKYO」で楽しめる！

恵比寿ガーデンプレイス内「YEBISU BREWERY TOKYO」では、11月12日(水)よりここでしか飲めない数量限定ビールが登場！甘くフルーティな香りとほのかな酸味の特別な限定ビールを楽しんでみてはいかがでしょうか。

YEBISU BREWERY TOKYO：https://www.sapporobeer.jp/yebisu/communication/yebisu-brewery-tokyo/

冬うらら リリース：https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018057/

◆商品名：「冬うらら」

◆発売日：2025年11月12日(水)

◆発売場所：「YEBISU BREWERY TOKYO」内限定

◆コンセプト：「Beer is comfort.(ビールは安らぎ)」

息が白くなりはじめ、冬が近づく季節。寒さでこわばったココロがほどける軽やかな味わいを目指してエルダーフラワー、りんご果汁を使用したセッションフルーツエール(※)です。エルダーフラワーの甘くフルーティな香りとりんごのほのかな酸味が特長です。

※果実、果汁、もしくはエッセンスを使用したフルーツエールの中でもドリンカビリティ(飲みやすさ)を担保したビアスタイルです。