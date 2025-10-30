B2B特化のアクセラレーター「Alchemist」、新たにAI・ディープテックスタートアップ9社に投資

独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）スタートアップ課

ジェトロは、内閣府・経済産業省及び東京都と共に、B2B分野に特化したシードアクセラレーターであるAlchemist Accelerator LLC（本社：米国）を誘致し、エクイティ方式（出資付き）でスタートアップのグローバル展開を支援する「Alchemist Japan」第2期プログラムを開始しました。2024年に採択された第1期企業（※9社採択）が米国シリコンバレーで資金調達を達成するなど成果を上げる中、新たに9社が選抜され、日本発グローバルスタートアップとして世界を舞台に成長を目指します。

世界48カ国からの非常に競争の激しい選考の中で、以下の9社のスタートアップが選出されました。今後、日本から世界を目指すスタートアップとして約3カ月間のアクセラレーションプログラムに取り組みます。また選出された9社は、2026年1月からシリコンバレーで開催されるAlchemist Accelerator へプログラムへの参加が決定しています。

選出企業：9社

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71241/table/242_1_1177ac144faf54a0dd27cca29277bca0.jpg?v=202510300228 ]

第1期からの成果も

前回のAlchemist Japan参加企業の一つであるAIスタートアップKimaru AI(https://kimaru.ai/)は、米シリコンバレーで開催されたAlchemist AcceleratorのDemo Dayに参加し、追加の資金調達を達成しました。 CEOの Evan Burkosky氏は、プログラムで得られたことについて次のように述べています。

「スタートアップ創業者の皆さまに、Alchemist JapanおよびAlchemist Acceleratorプログラムを強くお勧めします。プログラム内容、コーチ陣、コホートメンバー、そして卒業生コミュニティのすべてが素晴らしく、非常に支援的で、Kimaruがスタートアップの厳しい道のりを乗り越えるうえで大きな力となってくれました。Alchemistが提供してくれたのは、“明確さ・スピード・成果”でした。 私たちは何百回ものマイクロピッチ*の修正とチューニングを重ね、自分たちが解決するべき顧客の課題、そしてなぜVCが関心を持つべきなのかを明確に伝えられるようになりました。Alchemist Japan（AJ）第1期を修了後、私たちはAlchemist US 第40期に進み、Demo Day では投資家の関心度で上位25％に入りました。その後、さらに2つのプレシード投資を獲得し、シードラウンドのリード投資家も決定しました。実践的なコーチング、質の高いネットワーキング、そして成果へのコミットメントを重視する起業家にとって、Alchemist Japanは日本からグローバル舞台へとつながる最適な架け橋です。」

※マイクロピッチとは、非常に短い時間で要点を伝えるプレゼンテーションのこと

Alchemist Accelerator CEO Ravi Belani氏 のコメント

「Alchemist Japan Class 2を始動できることを、大変光栄に思います。日本と関われば関わるほど、この国に秘められた大きな可能性と卓越した技術力に、改めて深い感銘を受けます。 才能ある起業家の皆さまが、グローバルに通用するビジネスを築いていく――その挑戦を支援する一員となれることを、心より誇りに思います。」

「Alchemist Japan」プログラム概要

Alchemist Accelerator概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71241/table/242_2_cc0b57b030703a52f798d44bb5015539.jpg?v=202510300228 ]

・ Alchemist Acceleratorは2012年に米国カリフォルニア州シリコンバレーに設立され、その他、テネシー州メンフィス、中東カタールのドーハ、ヨーロッパに拠点を構えています。これまでに750社以上にスタートアップに投資を行い、70社以上のEXIT企業を輩出しています。Alchemistが実施するプログラムの卒業企業は、シードやシリーズAの資金調達においてAndreessen HorowitzやKhosla Venturesなど著名VCによる投資を受けることでも有名で、プログラムの質に定評があります。

参考：

・米著名アクセラレーター「Alchemist」によるアクセラレーター「Alchemist Japan」の第2回プログラムの募集が開始-第1回に引き続き国内外のB2Bスタートアップに出資―(https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2025/2be818496d88f5e6.html)

・米国BtoB分野特化型アクセラレータによる「Alchemist Japan」プログラム、参加企業決定(https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2024/ca109f59aa8e7e19.html)

・BtoB分野の米プレシードインベスターのアルケミスト、東京で初のデモデー開催(日本、米国)(https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/01/10d1d7e489d7870b.html)

