異業種コラボで野菜の消費を促進！「秋はスープで野菜をとろう！Xキャンペーン」を実施

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、カゴメ株式会社、旭化成ホームプロダクツ株式会社との共同企画として、１０月３０日（木）から１１月１９日（水）まで、「秋はスープで野菜をとろう！Ｘキャンペーン」を実施します。

本企画は、旬を迎えるキャベツと白菜を、スープでたっぷりと美味しく食べていただきたいという３者共通の想いから、カゴメ株式会社が2020年１月から始めた野菜摂取推進活動「野菜をとろうキャンペーン」の一環としてスタートしました。期間中、JAタウン【公式】Xアカウントから発信されるキャンペーン投稿をフォロー＆リポストすることで、抽選で合計３０名様に、「ＪＡタウン野菜ＢＯＸ」、「カゴメトマト調味料３種類」、「旭化成ホームプロダクツのサランラップ®バラエティギフト」の詰め合わせをプレゼントします。

また、１０月３０日は「食品ロス削減の日」です。食品ロスへの意識を高めていただくために、キャベツと白菜がたっぷり食べられるスープのレシピや、使い切れなかった時の冷凍活用方法、野菜の販売先などを情報発信していきます。このような異業種連携企画により、食品ロスの削減や野菜の摂取促進などの社会課題解決に取り組んでまいります。

キャンペーン概要

（１）第一弾 ：テーマ「キャベツ」

期 間：１０月３０日（木）１２：００～１１月９日（日）１１：５９

応募方法：JAタウン(@JA_JAtown）及びカゴメ(@KAGOME_JP)をフォロー、投稿をリポスト

＃スープで野菜をとろう を付けて返信すると当選確率がアップします

（２）第二弾 ：テーマ「白菜」

期 間：１１月９日（日）１２：００～１１月１９日（水）１１：５９

応募方法：JAタウン(@JA_JAtown）及び旭化成(@asahikasei_hp)をフォロー、投稿をリポスト

＃スープで野菜をとろう を付けて返信すると当選確率がアップします

（３）賞 品：下記①～③をセットにして、抽選で30名様にプレゼント

①ＪＡタウン野菜BOX

②カゴメトマト調味料３種

③旭化成サランラップ®バラエティギフト

（４）発信アカウント

ＪＡタウン【公式】：https://x.com/JA_JAtown

お すすめレシピ・保存方法

【キャベツのおすすめレシピ】

・ミネストローネ

べーコンや玉ねぎ、にんじん、セロリ、じゃがいも、キャベツを炒め、「カゴメトマトピューレー」で煮込んだミネストローネです。

・アイントップフ

ひとつの鍋の中へ肉やソーセージ、野菜、豆、じゃがいもなど手持ちの材料を入れて煮込んだ、ドイツの庶民的な家庭料理です。

・ 野菜保存のポイント

一度に使い切れないことが多いキャベツは、使いやすい大きさに切って冷凍しておくと、スープやシチューなどの汁物に使えて便利です。

【白菜のおすすめレシピ】

・白菜と鶏肉のトマト煮込み スープ仕立て

鶏肉と白菜を「カゴメ基本のトマトソース」で煮込んだスープです。

・白菜と肉団子の白菜と肉団子のスープ煮込み

下味をつけて冷凍しておいた豚ひき肉を肉団子にして、白菜と煮込んだスープです。

・野菜保存のポイント

使い切れなかった白菜は、使いやすい大きさに切って冷凍しておくと、スープやシチューなどの汁物に使えて便利です。

【カゴメの野菜をとろうキャンペーン】

国の調査では、日本に暮らす多くの方が、ここ10年、野菜摂取の目標量350g/ 1日1

を達成できていない※2ことが分かっています。 この大きな目標達成にむけ、2020年

からカゴメは「野菜をとろう」を合言葉に一人ひとりの「野菜摂取の意識と行動」を変

えようと日々活動しています。一人でも多くの方に、従来の摂取方法にはとらわれな

い、前向きで楽しい野菜摂取方法を提案してまいります。

https://www.kagome.co.jp/statement/health/yasaiwotorou/

※1：「厚生労働省 健康日本21」が推奨する1日の野菜摂取目標量は、350g。

※2：令和5年国民健康・栄養調査（厚生労働省）での日本の1人当たりの平均野菜摂取量は約256g。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【旭化成ホームプロダクツ株式会社】

サランラップ®やジップロック®など生活に身近な商材を扱う旭化成ホームプロダクツは、「冷凍貯金」をはじめ製品の特長を生かした保存法や時短レシピなどを多く生活者に提案・発信しています。

https://www.asahi-kasei.co.jp/saran/#gsc.tab=0

【カゴメ株式会社】

カゴメは 1899 年の創業以来、自然の恵みである野菜や果物のおいしさや栄養を活かしたものづくりを大切にしています。「トマトの会社から、野菜の会社に」というビジョンを掲げ、さまざまな野菜の価値を活かした幅広く 革新的な商品を次々とお届けし、人々の健康に貢献していきたいと考えております。

https://www.kagome.co.jp/