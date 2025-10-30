現場DXプラットフォームのカミナシ、テクノポートのホワイトペーパー制作サービスでコンテンツマーケティングを強化

テクノポート株式会社

BtoB製造業のWebマーケティング支援事業を行うテクノポート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 徳山正康）は、現場DXプラットフォームを提供する株式会社カミナシ(https://kaminashi.jp/)に製造業特化型のホワイトペーパー制作サービスを導入し、月間の新規リード獲得数の大幅な向上に寄与しました。

本事例の詳細はこちら↓

「月間リード数を3倍にしたホワイトペーパー制作支援」

事例記事を読む :https://marketing.techport.co.jp/case/kaminashi/

【本事例の概要】

目的

・Webサイトからの新規リード獲得数の増加

・リードナーチャリングと営業資料の拡充

実施した施策

・ホワイトペーパーの制作と公開（17本）

成果

・月間のコンバージョン数（リード獲得数）が3倍に

▼サービス依頼前の背景

「以前までは展示会でカミナシのことを知ったお客様が多かったのですが、Webサイト経由でもお客様に知っていただきたい、という思いがありました」

株式会社カミナシは製造業など現場向けにDXツールを提供する企業です。衛生管理、設備管理などを効率化し、現場の課題解決を支援するソリューションを展開していますが、マーケティング戦略の転換期を迎えていました。

株式会社カミナシ当初広告運用で使用する簡易的なホワイトペーパーを作成していました。しかし、「社内の限られたリソースで、必要な情報をかいつまんで作っていたため、深掘りした内容のホワイトペーパーが制作できていなかった」のが実情でした。

▼テクノポートへの依頼の決め手

複数の制作会社を検討する中で、テクノポートを選び、継続して17本のホワイトペーパー制作を依頼した理由は「納得感のある成果物」でした。

「他の制作会社さんの場合、『なんでこの文章を入れたんですか』『なんで、この根拠があるんですか』という質問に対して『他社さんに載ってたんで』『これを参考にして』といった理由が多く、説明ができないことも多くありました。でもテクノポートは、一文一文、イラスト一つひとつにちゃんと説明ができる成果物を作ってくれました」

テクノポートでは、二番煎じ、三番煎じのようなコピーコンテンツではなく、ユーザーの期待に応える独自性のあるホワイトペーパーを制作することを心がけています。

▼得られた効果

ホワイトペーパーの制作を継続してご依頼いただいたことにより、リード獲得数の増加（3倍）という具体的な成果が現れました。

「定期的に月2本程度のホワイトペーパーを制作した結果、月間のリード獲得数が約3倍に増加しました。従来はセミナーの申し込みなど限られた受け皿しかありませんでした。しかし、幅広い業界、幅広いテーマのダウンロード用資料を用意することで、多様なユーザーに興味を持ってもらい、コンバージョン数が増えました。」

ホワイトペーパーはリード獲得のためだけではなく、営業活動にも活用することができています。

テクノポートについて

テクノポートは、製造業専門のWebマーケティング支援会社です。技術の可能性を最大限に引き出すために、目的や業態に応じたソリューションを提供し、新しい取引先の獲得や技術の新しい用途の開発などを支援することでビジネスの拡大に貢献しております。

テクノポートの「技術ライティングサービス」

「技術ライティングサービス」では製造業の現場経験のある技術ライターがコンテンツ制作を行います。次のコンテンツの制作が可能です。

- ホワイトペーパー- 技術紹介記事- SEO記事- 導入事例記事- 動画コンテンツホワイトペーパー制作サービスの詳細 :https://writing.techport.co.jp/service/whitepaper/

＜テクノポート株式会社 会社概要＞

会社名 ：テクノポート株式会社

設立 ：2010年6月28日

代表取締役：徳山 正康

所在地 ：〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル2F LIBPORT品川

事業内容 ：Webマーケティング事業

技術ライティング事業

新規事業創出支援事業

URL ：https://techport.co.jp/