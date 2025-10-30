【HIROFU】日々のお出かけを軽やかに彩る、新シリーズ「CITTA」のトートバッグ3型が登場

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開するレディースバッグブランド「HIROFU（ヒロフ）」は、10月31日（金）より新シリーズ「CITTA（チッタ）」のトートバッグ3型を、オンラインストアおよび全国のHIROFU店舗にて発売いたします。

日々のお出かけを軽やかに。シティバッグ「CITTA（チッタ）」が新登場

「HIROFU（ヒロフ）」は全国の百貨店を中心に靴・バッグ・小物を展開するレザーブランドです。1978年の創業以来、Simple/Minimal/Contemporaryをコンセプトにした、ベーシックで時代やトレンドに左右されることのない独自のスタイルを提案しています。

「CITTA（チッタ）」のバッグはS/M/Lの3サイズ展開

「CITTA（チッタ）」はイタリア語の“都市”に由来するネーミングのように、街から街へと軽やかにお出かけする際のシティバッグをイメージして作られています。

S/M/Lの3サイズ展開で、通勤や通学、ショッピングに旅行などシーンを選ばずオールマイティにご使用いただけます。

素材には小さめのシボ（革模様）を型押しした、傷が目立ちにくく弾力のあるカーフレザーを採用。 裏地にはコットン素材を使用することで、より軽量に仕上がりました。

（上から）

【CITTA】トートバッグ S 58,300円（税込）(https://store.world.co.jp/brand/hirofu/item/BRP2599A1409?areaid=spP25_se_vache&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=251030)

【CITTA】トートバッグ M 64,900円（税込）(https://store.world.co.jp/brand/hirofu/item/BRP2599A1410?areaid=spP25_se_vache&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=251030)

【CITTA】トートバッグ L 71,500円（税込）(https://store.world.co.jp/brand/hirofu/item/BRP2599A1411?areaid=spP25_se_vache&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=251030)

デザイン×機能を両立するコンビステッチ

イタリアの職人の手で作られる「CITTA（チッタ）」は、シンプルだからこそディテールのこだわりが際立ちます。

ハンドルやボディにあしらわれたステッチは太めの糸でコンビカラーにすることで、デザインのポイントと機能性を両立しています。 口元は革の断面やステッチを表に出さずへり返しをすることで、上品かつソフトな印象を演出します。

キャラメル包みのようにレザーが折り込まれたボトムはチラリとのぞく際のアクセントになるだけでなく、立体的な形を保つ役割も担っています。

ROMA（ローマ）CAPRI（カプリ）MILANO(ミラノ)

「CITTA（チッタ）」のカラーはライトグレーに少しのイエローをプラスした『ROMA（ローマ）』、鮮やかなオレンジの『CAPRI（カプリ）』、そしてシックなダークグレーの『MILANO(ミラノ)』の全3色。

ステッチのカラーもそれぞれ異なり、遊び心を感じさせます。

ぜひ一度全国のHIROFUショップおよびオンラインストアにてご覧ください。

【 Brand Concept 】

HIROFUのコンセプトはシンプル・ミニマル・コンテンポラリー。

1978年の創業以来、靴・鞄・小物など、素材の質感を活かした商品を生み出し続けているHIROFU。トレンドに流されることなく永くご愛用いただくことを願って、品質を大切にしたタイムレスな商品を提案しています。

