＜SUQQU＞「光のユーフォリア」をイメージしたホリデーコレクションが登場

写真拡大 (全4枚)

株式会社エキップ


光の温かみや明るさを感じたとき、目の前の世界が煌めき、心の奥がじんわりと満たされるような多幸感（ユーフォリア）に包まれます。


滲んで拡散したり、線になって進んだり、点となって降り注いだり…。


温かみがありながらも、形によってときにクールに、ときに可愛らしく、光が魅せる多彩な表情は、私たちにポジティブなエネルギーをもたらしてくれます。



2025年のSUQQUホリデーシーズンは、そんな「光のユーフォリア」をイメージした2つのメイクアップ キットと、人気リップスティックの新カラーが登場。



繊細なパールやグロッシーな艶を纏えば、自分自身の肌の色と調和して、内側から温かな光を帯びたような、多幸感あふれるメイクアップが完成します。


ホワイトのケースに偏光パールの輝きが揺れる、限定のパッケージもお目見え。


美しく、幸せな光のユーフォリアを、あなたの肌で感じてください。



――――――――
SUQQU HOLIDAY COLLECTION 2025


https://www.suqqu.com/ja/lp/holiday-collection-2025


2025年11月1日（土）全国発売
――――――――




＜SUQQU メイクアップ キット 舜華 / 光飾＞


価格：税込 各9,900円(本体価格 各9,000円) 　数量限定発売



光に包まれる温かな多幸感を表現した2種のメイクアップ キット。


SUQQUを象徴する人気のアイシャドウ パレットと、みずみずしく艶やかな質感のリクイドチークのセットです。


ふんわりとしたマット質感のベースの上に、パールの煌めきが目元に降り注ぐ「シグニチャー カラー アイズ」と、ほのかに面で光るパールを忍ばせた「デューイー リクイド ブラッシュ」でホリデーシーズンならではの多幸感あふれる表情を演出します。




■SUQQU メイクアップ キット 舜華




・シグニチャー カラー アイズ 149 舜華 -SHUNKA　[限定色]


（ライラックシルク×ソフトマロウ）


華やかなライラックの輝きを散りばめた、幸福感溢れる光をイメージしたパレット。


しっとりとした輝きをあたえるライラックに、ふんわりとやわらかな質感の青みピンクをセット。


右下の深みのあるパールリッチなグレープカラーで、眼差しを凛と引き締めます。


シルバー＆ピンクのパールで、冬らしい透き通った眼差しを演出。



・デューイー リクイド ブラッシュ 103 鈴音 -SUZUNE　[限定色]


青みのあるイノセントなシマーピンク。


クールさとキュートさが融合したカラー。




■SUQQU メイクアップ キット 光飾




・シグニチャー カラー アイズ 150 光飾 -HIKARIKAZARI　[限定色]


（フラッシュシルク×ソフトオスマンサス）


温かみのある光にやさしく包まれる多幸感を表現したパレット。


艶やかでシルクのような質感のゴールドに、ふんわりとしたやさしい質感のアプリコットカラーをレイヤード。


パールリッチな華やかブラウンでほのかに締めて、仕上げに左上のシルバーブルーのトッパーで、目元にクールなスパイスをプラス。



・デューイー リクイド ブラッシュ 104 桃雲 -MOMOGUMO　[限定色]


ほんのりと黄みを帯びたぬくもり感のあるシマーローズ。


無垢な血色感を頬に宿すカラー。




＜SUQQU モイスチャー グレイズ リップスティック＞


色数：新色1色　




00 菫蜜 -SUMIREMITSU


価格：税込 4,840円（本体価格 4,400円）　


※レフィルのみのため別売りの専用ケースにセットしてお使いください。



濃密な艶膜で唇をなめらかに包み込む人気のリップスティックから、カラーレスな新色が登場。


厚みのある艶膜が、唇のフォルムをむっちりと際立たせ、気になる縦ジワもカモフラージュ。


保湿成分配合で、乾燥から唇を守りながら、カラーレスメイクも楽しめます。


また、リップカラーの下地としてもご利用いただくことができます。




モイスチャー グレイズ リップスティック ケース e 　※数量限定発売


価格：税込 1,320円（本体価格 1,200円）


リップスティック ケースがホリデーシーズンだけの特別な装いで限定登場。


ホワイトのベースに、角度によって輝きが変わる偏光ピンクパールが見え隠れする限定ケースは、心が弾むような高揚感を運んでくれます。


モイスチャー グレイズ リップスティックのレフィル 00～13と組み合わせてお楽しみください。



※レフィルとケースのセット価格は下記の通りです。


モイスチャー グレイズ リップスティック ケースの場合　税込5,830円（本体価格: 5,300円）


モイスチャー グレイズ リップスティック ケース e＜限定品＞の場合　税込6,160円（本体価格：5,600円）




[ご掲載クレジット・お客様相談窓口]
■SUQQU フリーダイヤル　0120-988-761
■オフィシャルサイト　http://www.suqqu.com
■Instagram　 https://www.instagram.com/suqqu_official
■X（旧 Twitter) https://twitter.com/suqqu_official
■Facebook　https://www.facebook.com/suqqu.official