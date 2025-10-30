デビュー40周年の南野陽子 沖縄の洞窟でコンサート 今週末11月1日・2日開催 当日券の販売も決定！ アコーディオニストcobaプロデュースの「魂の音楽祭マブイオト」
世界的アコーディオニストのcobaがプロデュースし、今回で16回目を迎える「魂の音楽祭マブイオト」
アコーディオニストcoba
デビュー40周年の南野陽子さんをゲストに迎え今週末開催
南野陽子さん
デビュー40周年記念コンサートツアー中の南野陽子さん、全国を飛び回る中、沖縄にも来てくれます。
しかも今回の公演は作曲家でもあるcobaが南野さんの名曲を大胆にアレンジしたというココでしか聴くことができないスペシャルなコンサートとなっています。
また、ホストのcobaとのトークセッションも魅力の一つ。
テレビでは聞くことができないここだけの話も飛び出すかも！？
これはナンノファンにとっては絶対に外せないコンサートではないでしょうか。
天然洞窟の会場
そして、当日券の販売が決定いたしました！
直前まで週末の予定が決まらないという方に朗報です！
11月1日・2日ともに当日券の販売が決定いたしました。
当日券の販売開始時間は以下の通り
11月1日（土） 15：00より
11月2日（日） 13：00より
会場受付にて販売
自由席７,５００円 税込（入場整理番号付き）
※現金のみの対応です。
是非この機会に、この特別なコンサートにお越しください。
フライヤーデータ
■公演概要
出 演
ｃｏｂａ（Acc.）・伊丹雅博（Gt.）・内田義範（Ba.）・天倉正敬 （Drs.）
スペシャルゲスト 南野陽子
日 時
１１月１日（土）開場１７：００ 開演１７：３０
１１月２日（日）開場１４：３０ 開演１５：００
場 所
ガンガラーの谷 ケイブカフェ（沖縄県南城市）
https://maps.app.goo.gl/cZYhESEVzcHjSnv2A
チケット
自由席７,５００円 税込
（整理番号順入場）
チケット販売中
■プレイガイド■
イープラス eplus.jp（スマートフォン／PC／ファミリーマート）
コープあぷれ
ガンガラーの谷
【主 催】
ガンガラーの谷
【協 賛】
琉球ホテル&リゾート 名城ビーチ
ソーエイドー３５コーヒー 株式会社
有限会社 西原農園
株式会社名城
株式会社 文教スタヂオ
有限会社 サン印刷
おきなわワールド
アスムイハイクス
マブイオトホームページ
https://www.mabuioto.com/
ガンガラーの谷公式ホームページ
https://gangala.com/
イープラス チケットページ
https://x.gd/7McxV8
世界最古の釣り針について
https://gangala.com/excavation/1414/
■本件に関するお問合せ
株式会社南都
ガンガラーの谷
098-948-4192
mail：info@gangala.com
担当：金澤・漢那