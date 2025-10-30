Datong Hand-Spun Noodlesを製造するYucheng Jinshengyuan Food Companyの従業員たち

【徳州（中国）2025年10月29日新華社＝共同通信JBN】禹城には、かつて清王朝の康熙帝が舌鼓を打った「Datong Hand-Spun Fermented Noodles」として知られる名物料理があります。

何世紀もの歴史を持つこの技術の9代目の継承者であるWang Fulin氏は「丁寧に手作りされたこの麺は、ほのかに黄金色をしており、半透明で、髪の毛のように細い食感が自慢です。煮てもスープは透明なままで、麺は柔らかく、滑らかで、まさに素朴な味わいをしています」と説明しました。麺が完成するまでに、生地を5回休ませ、6時間発酵させ、18段階の綿密な工程を経る必要があります。

生地をこねる、休ませる、打つ－これらの動作は、20年以上もWang Fulin氏の毎日のルーティンとなっています。同氏が作る全ての麺が、3世紀にわたる先祖の熟達の期待を担っています。禹城市年代記の歴史的記録によると、康熙帝は南方視察の際にDatong Innで実際にこの麺を味わい、後にその優れた品質を認めて「Da Tong Shou Fang」 にお墨付きを与えました。

2008年に、Wang氏はこの遺産の保存と革新のために会社を設立しました。核となる芸術的腕前は師弟の伝統に根付いたまま、Wang氏は伝統と現代のニーズのバランスを取るため科学的で標準化された生産プロトコルを導入しました。この変化は、麺の時代を超えた本質に妥協することなく、標準化され、規模が拡大された生産を可能にしました。

同氏の指揮下で、このブランドは「Datong Hand-Spun」Multigrain Nourishment Noodles、Original Wheat Flavor Noodles、Fruit and Vegetable Blendsという3つのシリーズに拡大し、多様な食事の好みに合わせた40種類以上のバリエーションを提供しています。Wang氏は「現代人はより健康志向です。味わいを犠牲にすることなく、麺の栄養価を高め、時代についていかなければなりません」と述べました。

ソース：Publicity Department of CPC Yucheng Municipal Committee