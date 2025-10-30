AsiaNet 201185 （0287）

【瀋陽（中国）2025年10月29日新華社＝共同通信JBN】10月26日、2025年Northeast Asia（Shenyang）Conference on Exchange of Professionals（北東アジア（瀋陽）プロフェッショナル交流会議）と「Hundred Elites and Hundred Enterprises」Shenyang Tour（「100人材・100企業」瀋陽ツアー）がIndustrial Museum of China（中国工業博物館）で開幕しました。

「Gather Global Talents to Create A Revitalized Future（グローバル人材を集め、活力ある未来を創造する）」をテーマにしたこのイベントには、中国東北部3省、内モンゴル自治区、ならびに中国全土の主要都市および中規模都市から4000社の企業が参加しました。過去最高の8万4000件の求人が提供され、この会議史上で最大規模となりました。

初日だけで3万8653人が来場し、企業には計9万8000通の履歴書が寄せられました。中国共産党（CPC）遼寧省委員会常務委員兼中国共産党（CPC）瀋陽市委員会書記の霍歩剛（Huo Bugang）氏は開会の辞で、瀋陽市が自動車、ハイエンド機器、航空宇宙などを網羅する、それぞれ1000億元規模の5つの産業クラスターを設立したことを強調しました。同氏は、瀋陽市には45の大学、56の主要な研究機関、93の国家レベルの科学技術イノベーションプラットフォームがあり、約2万9000社のハイテク企業が同市に拠点を置いていると言及しました。

この会議では、人工知能、先端材料、新エネルギー、バイオメディカルといった未来志向の産業において、全体の約60%にあたる4万9000件の雇用が創出されました。電気工学、機械工学、組み込みソフトウエア開発などが特に人気の高い分野でした。

瀋陽は現在、北東アジアの国際中心都市としての発展を加速させ、質の高い発展を着実に推進し、中国東北部と遼寧省の振興をリードする「飛躍チーム」になることを目指しています。「Shenyang Talent Initiative（瀋陽人材イニシアチブ）」は人材育成に対する総合的なサポートを提供し、瀋陽市には教育、医療、高齢者介護における豊富な公共サービス資源があり、「飲食、宿泊、交通、観光、ショッピング、娯楽」といった消費シーンは活気に満ちています。瀋陽はまさに、優れた人材が活躍し、夢を実現できるダイナミックな都市になり、限りない機会に満ちた場所となっています。

ソース：Organizing Committee of the 2025 Northeast Asia (Shenyang) Conference on Exchange of Professionals