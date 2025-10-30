求人サイト主要9媒体から雇用形態別に分析！アルバイト・パートではイベント系が前月比+12.64％で1位【2025年10月度 職種別 賃金伸び率ランキング】

株式会社フロッグ

分析用求人ビッグデータを提供する、株式会社フロッグ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：阪野 香子、以下「当社」）は、「2025年10月度 職種別 賃金伸び率ランキング」を発表しました。

※本調査はアルバイト・パート、派遣、正社員の各雇用形態において、下記求人媒体に掲載されている求人情報を収集・集計しました。

○アルバイト・パート：「イーアイデム」「バイトル」「マイナビバイト」

○派遣：「はたらこねっと」「エン派遣」

○正社員：「doda」「type」「エン転職」「マイナビ転職」

〇概要

厚生労働省が発表した「地域別最低賃金の全国一覧(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html)」によると、全国加重平均額は1,121円で、前年度比66円の引上げは昭和53年度の目安制度導入以降で最大幅となります。

その後、各都道府県の労働局による手続きを経て、10月以降順次発効が進んでおり、すでに多くの地域で新しい最低賃金額が運用開始されています。地域によって発効日が異なり、10月初旬に適用が始まった地域もあれば、11月以降に発効予定の地域もあります。

今回は当社が収集している求人媒体の掲載情報を活用し、2025年10月度における「職種別 賃金伸び率ランキング」をお届けします。前月比でどれだけ賃金が上昇しているのか、各職種の最新の傾向を示す参考資料としてぜひご活用ください！

〇2025年10月度トピック（職種別）

■雇用形態別の賃金増減率（前月比）は、アルバイト・パートが-1.41%~12.64%、正社員が-0.68%~0.71%。

■職種別賃金増加率ランキングの1位は、アルバイト・パートが「映像/イベント/芸能/キャンペーン」(前月比+12.64%)、正社員が「映像/イベント/芸能/キャンペーン」(+0.71%)。

〇アルバイト・パート（職種別）

アルバイト・パートの職種別賃金伸び率ランキング(前月比)トップ3は、1位が「映像/イベント/芸能/キャンペーン」(増加額+156円、増加率+12.64%)、2位が「教育/語学/スポーツ」(増加額+90円、増加率+5.03%)、3位が「ホテル/旅館/ブライダル」(増加額+55円、増加率+4.70%)でした。

ワースト1は「アミューズメント」(減少額-18円、減少率-1.41%)でした。

1位の「映像/イベント/芸能/キャンペーン」と13位の「アミューズメント」における直近12か月の賃金推移を比較すると、「映像/イベント/芸能/キャンペーン」では複数の企業がイベントスタッフ系の高時給求人を出稿した影響で平均時給が大きく上昇しました。

一方、「アミューズメント」は-1.5％から+2.5％程度の増減率で横ばいに推移しています。

〇派遣（職種別）

※データ調整中のため、10月度の派遣における職種別賃金伸び率ランキングは割愛させていただきます。

〇正社員（職種別）

正社員の職種別賃金伸び率ランキング(前月比)トップ3は、1位が「映像/イベント/芸能/キャンペーン」(増加額+2,101円、増加率+0.71%)、2位が「ホテル/旅館/ブライダル」(増加額+1,552円、増加率+0.58%)、3位が「ファッション/アパレル/インテリア」(増加額+1,298円、増加率+0.46%)でした。

ワースト1は「医療/医薬/福祉」(減少額-1,900円、減少率-0.68%)でした。

1位の「映像/イベント/芸能/キャンペーン」と17位の「医療/医薬/福祉」における直近の月給推移を比較すると、1位の「映像/イベント/芸能/キャンペーン」は、-1％から+1％程度の増減を繰り返しながら推移。

「医療/医薬/福祉」は、2024年10月から11月にかけて平均月給が下がった後、おおむね横ばいで推移していましたが、2025年9月から10月にかけて再び下落しました。

〇調査概要

当社が収集した下記求人媒体より求人情報を抽出し、集計した。

<集計対象期間>

2024年9月2日～2025年10月6日

※本レポートでは各月第一月曜日時点に掲載されていた求人を取得・集計対象としている。

<集計対象雇用形態>

正社員、アルバイト、パート、派遣

<平均月給・時給の計算方法について>

求人情報の給与項目内にある給与情報を数値に変換し、下限の金額を合算して平均値を算出した。

<職種について>

複数の求人媒体の情報をまたいで集計するため、媒体記載の職種カテゴリーを使用せず、独自のキーワードマッピング処理に基づいた職種カテゴリーを使用して求人情報を分類・集計した。また、外れ値を調整するため、全22職種ある分類のうちアルバイト・パートは13職種、派遣は11職種、正社員は17職種に限定した。

【求人ビッグデータについて】

2014年から求人サイトのクローリング取得を開始し、現在では日本全国150以上のサイトから40億件以上の求人ビッグデータを保有しています。人材業界でのマーケティング調査や営業リストのほか、採用担当者の採用市場分析などにもご利用いただいております。また、景気動向の参考データとして官公庁や報道機関でのご活用も増えています。日本の採用市場の動向を明らかにする次世代民間データとして、幅広い業界のお客様にご活用いただいております。

