世界中で人気の「ハローキティ」とコラボした限定パッケージが登場「サラサーティコットン100」　ハローキティ　コラボ

小林製薬株式会社

小林製薬株式会社（本社：大阪市、社長：豊田 賀一）は、高品質の天然コットンを表面シートに100%使用した、おりものシート「サラサーティコットン100」より、株式会社サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボパッケージ製品を2025年11月6日（木）より数量限定で全国にて発売します。

<製品特徴>

１．幅広い世代に人気のキャラクター「ハローキティ」とコラボした限定パッケージ

『サラサーティ』は、おりもの専用シートとして長年、女性に寄り添ってきたロングセラーブランドです。今回、「サラサーティコットン100」より、幅広い世代の女性を中心に長年愛され続け、世界中で人気のキャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした限定パッケージを発売します。「サラサーティコットン100」と「ハローキティ」とのコラボレーションは、前回実施時も人気を博し、ハローキティが描かれた可愛らしいパッケージで、初めてのおりものシートを使用する世代やその親世代が手にとりやすい製品です。

２．“おりもの豆知識”付き個包装

おりものが気になり始めたばかりの世代や、その親世代も一緒におりものの正しい知識を学ぶことができるよう、おりものに関する豆知識を記載しています。「生理」よりも先に始まる「おりもの」について正しい知識を伝えていくことで、若い世代やその親世代の不安や疑問に寄り添います。

３．天然コットン100%の表面シートで、デリケートゾーンにも優しい

肌にやさしく、かぶれにくい天然コットンを表面シートに100％採用したおりもの専用シートです。天然コットンは繊維の先端まで丸いため、繊細なお肌に触れても刺激になりにくく、初めて使用される方や敏感肌の方にもおすすめです。

中でも「2枚重ね」は、めくるだけですぐに新しいシートに交換できます。替えのシートを持ち歩くことに抵抗のある方や、忙しい働き世代にも負担なくデリケートゾーンの衛生に役立ちます。

<開発背景>

「おりもの」は「生理」よりも早く始まり「生理」より長い付き合いになるものです。長年、おりもの専用シートとして女性のおりものに寄り添い続けてきた『サラサーティ』は、初めておりものを迎えるお子様やその親御様の不安や疑問をサポートできたらと考え、国内外問わず幅広い世代から、人気の高い「ハローキティ」とのコラボレーションをこれまでにも行ってきました。ご好評につき、再度「ハローキティ」限定パッケージを発売します。

今後も、女性がおりものを気にせず、自分らしく毎日を快適に過ごすことができるよう、機能とデザインにこだわった製品の展開をしてまいります。

〈製品概要〉

製品名：サラサーティコットン100

カテゴリー：衛生雑貨品

アイテム：無香料、ナチュラルローズの香り、 2枚重ね 無香料

メーカー希望小売価格：

無香料、ナチュラルローズの香り 各 462 円（税抜）56枚入

2枚重ね 無香料 525 円（税抜）72枚入（36 組×2枚）

発売日：2025年11月6日（木）

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合がございます。

お客様 お問い合わせ先

小林製薬株式会社 お客様相談室

TEL：0120-5884-06／URL：https://www.kobayashi.co.jp

（受付時間9：00～17：00 土・日・祝日を除く）