ゆりかもめは２０２５年１１月１日（土）に 開業３０周年を迎えます！
感謝と未来への想いを込めた特別企画を展開します
株式会社ゆりかもめ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：安部 文洋）は、２０２５年１１月１日（土）に開業３０周年を迎えます。
この節目を飾る企画として、感謝と未来への想いを込めた特別企画を展開いたします。３０年の軌跡を振り返りながら、次の時代へ向けて新たな一歩を踏み出してまいります。ぜひご期待ください。
開業３０周年特別企画について
１．「３０円」ＱＲ一日乗車券販売
２．ゆりなシリーズ第４弾ビジュアル（最終版）
３．３０周年記念動画公開
４．３０周年記念誌（デジタル版）公開
１．「３０円」ＱＲ一日乗車券販売
日頃の感謝の気持ちを込めて、特別価格の「３０周年記念 ＱＲ一日乗車券」を枚数限定で販売いたします！
このお得な機会にご家族で臨海エリアへお出かけしてみてはいかがでしょうか。
販売価格：３０円（小児も同額です）
販売期間：２０２５年１１月１５日（土）～１１月２１日（金）
利用指定日：２０２５年１１月２２日（土）、２３日（日）、２４日（月祝）の
いずれか1日を指定して、ご購入ください。
※利用日のお間違いにご注意ください。当日販売はございません。
購入先：以下の購入サイト「ゆりかもめEnjoy Pass」または「my route」アプリからお買い求め下さい。
※「my route」アプリは事前のダウンロードが必要です。
「ゆりかもめEnjoy Pass」
おでかけアプリ「my route」
２．ゆりなシリーズ第４弾ビジュアル（最終版）
３０周年記念施策の象徴として、イメージキャラクター「ゆりな」の最終版となる新ビジュアルを公開いたします。キャッチコピー「この先の未来も、新しい風を乗せて」のもと展開します。
駅構内や車内広告、公式ＳＮＳなどを通じて発信し、記念事業の世界観をより多くの方にお届けします。未来へつながるゆりかもめの姿を、「ゆりな」が鮮やかに彩ります。
また、「ゆりな」シリーズの集大成として、第１弾から最終版までの背景ビジュアルを一つにつなげた特別ビジュアルを新橋駅と車内広告で展開いたします。
３．３０周年記念動画公開
開業３０周年を記念して特別な動画を公開します。この動画では、３０年の歴史や未来へ向けてのメッセージ、「ゆりかもめを支えていただいたすべての方々」への“感謝”をアニメーションで表現しています。
今後、ゆりかもめ開業３０周年特設ページや車内ディスプレイなどで展開していきます。ぜひご覧ください。
■タイトル：ゆりかもめ ３０周年記念動画 「時を超えて、となりあう」
■ＵＲＬ：https://youtu.be/8mudl03q9SY?si=8vUZwZBJjbRdXwcJ
■公開日：２０２５年１１月１日（土）より
４．３０周年記念誌（デジタル版）公開
開業から３０年間の歩みとこれから先の未来へつなぐ３０周年記念誌「人と都市をつなぐ」（デジタル版）を公開いたします。
この３０周年記念誌では、ゆりかもめの開業から現在までの歩みや沿線の発展、そして未来への展望を詳しく紹介しています。ぜひご覧いただき、ゆりかもめの歴史と魅力を再発見してください。
■公開日：２０２５年１１月４日（火）１５：００より当社特設ページにて公開いたします。
特設ページＵＲＬ
https://www.yurikamome.co.jp/special/30th_anniversary.html