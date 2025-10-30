千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）は、東武トップツアーズ株式会社（所在地：東京都墨田区 代表取締役社長：百木田康二 以下：東武トップツアーズ）と連携し、2027年に神奈川県横浜市で開催される2027年国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の推進プロジェクトをスタートしました。

本プロジェクトは、東武トップツアーズが農林水産省より「令和7年度2027年国際園芸博覧会推進活動委託事業（機運醸成活動に係る業務）」の委託を受け実施する取り組みの一つです。「GREEN×EXPO 2027」は、植物の自然資本としての価値を再認識し、持続可能な未来社会の創造に貢献することを目的として、令和9年（2027）3月19日から9月26日まで横浜にて開催されます。今回のプロジェクトは、その趣旨を広く社会に伝える取り組みとして、学生ならではの視点を生かした企画を通じて、園芸や環境に対する関心を高め、次世代への普及活動の基盤を築くことを目的としています。

本学学生はプロジェクトの中で、園芸、農の魅力を体感できる体験型ツアーを企画。さらに、本学学園祭でのブース出展やSNS等を活用した広報活動を通じて、「GREEN×EXPO 2027」のPRにも取り組みます。参加者が花や緑に親しむことで興味関心をもち、「GREEN×EXPO 2027」の認知拡大につなげることをめざします。

関連リンク：農林水産省ホームページ 2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）https://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/flower/expo2027.html

【学生企画】 園芸、農の魅力を体感できる2つの体験型ツアー

（1）手のひらサイズの自然、日本の園芸文化の隠れた名所へ。千葉県山武市で楽しむ盆栽体験＆みかん狩りツアー

【開催日】12月6日（土）

【場 所】千葉県山武市

【定 員】20名 ※最少催行人員5名

【対 象】小学生5年生～中学生

【代 金】5,000円

【ツアー内容】

山武市の地域活性化を目的に活動している本学人間社会学部勅使河原ゼミナール生（山武市応援学生隊）が企画。春花園盆栽美術館の園主である小林國雄氏と連携し、海外でも注目されている盆栽を小中学生が体験し、園芸文化や歴史を学びます。また、地元農園でのみかん狩りも体験します。

※本学は山武市と地域活性化を目的とした連携・協力協定を締結しています。

（2）見た目だけがすべてじゃない!フードロスゼロから始める市川の未来づくり体験ツアー

【開催日】2026年1月31日（土）

【場 所】千葉県市川市

【ツアー内容】

市内の農場での野菜の収穫体験や規格外野菜の調理・試食を通じて、農業への関心を深め、食の大切さやサステナブルな未来について楽しく学びます。

他にも、千葉県内でのスタンプラリー、ワークショップなどのPRイベントを企画中です。

学園祭「瑞穂祭（みずほさい）」でのPRブース出展

【開催日時】11月2 日（日）・3 日（月）10：00～17：00

【場 所】千葉商科大学 1号館



フラワーアレンジメント体験の様子

