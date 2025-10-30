お客さまの健康な毎日に貢献したいと願う 「明治プロビオヨーグルトR-1」ブランドより新キャラクター 「アールおじさん」が登場！ 体調管理を応援するキャラクターとして10月30日（木）より活動を開始

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、長年にわたり“体調管理の大切さ”を伝えてきた「明治プロビオヨーグルトR-1」の新キャラクターとして「アールおじさん」が登場することをお知らせします。

「アールおじさん」は、R-1による体調管理の大切さをより多くの方に伝えていきたいという想いから、より親しみやすいキャラクターとして誕生しました。

デザインは、ひこねのりお氏が担当し、R-1のボトルをイメージした「アールおじさん」着用のキャップにこだわりました。性別や年代を問わず、誰もが自分や家族の健康を願う気持ちに寄り添いながら、そっと見守ってくれるような温かみを大切にしています。

今後は、売り場やCM、キャンペーンなどさまざまな場面に登場し、幅広い年代のお客さまに “体調管理の大切さ”を発信してまいります。

体調管理応援団として 「アールおじさん」が新登場

■巨大な「アールおじさん」の屋外広告が渋谷の街に登場！

●掲出場所・期間

MAGNET by SHIBUYA109 ウォールジャック／10月30日(木)～11月5日(水)

MAGNET by SHIBUYA109 ロングバナー／10月30日(木)～11月5日(水)

MAGNET by SHIBUYA109 ビッグボード／10月30日(木)～11月5日(水)

スターツビジョンSHIBUYA／10月30日(木)～11月5日(水)

※施設へのお問い合わせはご遠慮ください。

●掲出イメージ

■アールおじさんが登場するCM「秋のお昼寝」編も公開！

「アールおじさん」が出演するCM「秋のお昼寝」編を同日10月30日(木)よりWEB上で公開します。アニメーションの中で動くかわいいアールおじさんもぜひご覧ください。地上波での放送は、計6回を予定しています。

●「秋のお昼寝編」TVCM放映予定日

10/30(木)、10/31(金)※2回、11/1(土)、11/8(土)、12/6(土)

●放映URL：https://youtu.be/F_qO5qwAM6Q

◇ひこねのりお氏 （キャラクターデザイン・作画）

1936年東京生まれ。東京藝術大学卒業後、東映動画スタジオを経て虫プロダクション入社。

独立後、永沢まことと共同スタジオを開設し、のちに「ひこねスタジオ」を設立。カールおじさんをはじめ、各種アニメーションやオリジナルキャラクターの数々を生み出し、また2004年より「G9＋1」（自称世界最高齢のアニメ自主創作集団）に参加するなど、今日も精力的に活躍している。

■「明治プロビオヨーグルトR-1」ブランドについて

「明治プロビオヨーグルトR-1」は、お客さまの健康な毎日に貢献したいと願う、明治の乳酸菌研究の中で選び抜かれた「1073R-1乳酸菌」を使用したヨーグルトです。2009年12月１日の発売以来、体調管理を気遣う多くのお客さまにご好評いただいています。