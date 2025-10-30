大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市、社長：大友浩嗣）は、2025年10月30日、当社グループのデジタルトランスフォーメーション（DX）への取り組みを紹介する「大和ハウスグループDXアニュアルレポート2025」をホームページに公開しました。

「大和ハウスグループDXアニュアルレポート2025」：

https://www.daiwahouse.co.jp/ir/dxar/2025/

当社では、2022年度を初年度として推進する「第7次中期経営計画」の重点テーマとして掲げるDXの取り組みについて、2021年より「大和ハウスグループDXアニュアルレポート」を制作し、株主・投資家をはじめとしたステークホルダーに、当社グループにおけるDX推進のビジョンや施策を紹介しています。

「大和ハウスグループDXアニュアルレポート2025」では、経営者の思いを伝える「トップメッセージ」において当社グループにおけるDX推進の重要性を伝えています。また、ものづくりにおける「バリューチェーンのデジタル化」や多様な働き方を支える「バックオフィスのデジタル化」、様々な企業・団体と共創し新たな価値を生み出す「オープンイノベーション」、「特集」としてAIの活用や大阪・関西万博での取り組みを掲載しています。さらに、「建設DXがもたらす価値」を訴求する動画も公開しています。

今後も、当社は事業・基盤の両面でDXを推進し、新たな価値創造事業やビジネスモデルの改革を進めていきます。

●主な掲載内容

※1．参加企業（主にスタートアップ）が保有する技術や製品、サービスと大和ハウスグループが保有する技術・サービスなどと組み合わせることで、革新的事業創造を目指す共創型プロジェクトのこと

※2．コーポレートベンチャーキャピタルの略で、事業会社が社外のベンチャー企業に対して行う投資活動のこと