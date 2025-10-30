ジャパンラグビーリーグワン×イオンモール NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 応援プロジェクト開催

ジャパンラグビー リーグワン × イオンモール NTTジャパンラグビー リーグワン２０２５－２６

イオンモール株式会社（以下、イオンモール）は一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン（以下、リーグワン）と、２０２５年１２月１３日から開幕するNTTジャパンラグビー リーグワン２０２５-２６を盛り上げるため、「NTTジャパンラグビー リーグワン２０２５－２６応援プロジェクト」（以下、本プロジェクト）を開催します。

本プロジェクトは、地域の皆さまにラグビーを通して楽しい「時」と、地元チームと繋がる「場」を目的に実施するもので、各地のイオンモールにおいてさまざまな体験イベントを実施します。

■「NTTジャパンラグビー リーグワン２０２５－２６応援プロジェクト」開催概要

・期 間：２０２５年１１月２日（日）～２０２６年１月２４日（土）

・内 容：・オリジナルステッカーの配布（各モール限定３００枚）

・チーム応援ボードの設置

・チーム応援メッセージ

・リーグワンオリジナルグッズが当たる抽選会

・開催会場：イオンモール多摩平の森（東京都）、横浜ワールドポーターズ（神奈川県）

イオンモール北戸田（埼玉県）

イオンモール鈴鹿（三重県）、イオンモール桑名（三重県）

イオンモール浜松市野（静岡県）

※実施日、内容は各モールにより異なります。詳細は各モールＨＰをご確認ください。

(協 力)：一般社団法人ジャパンラグビー リーグワン

特 設サイト：https://online-event.aeonmall.com/league-one/

≪各イオンモールの取り組み一例≫

➢ 『第１０回たまもりスポーツイベント』／イオンモール多摩平の森（東京都）

・内 容：日野レッドドルフィンズによるラグビーパスターゲット体験

リーグワンオリジナルステッカーの配布等

・実施日：２０２５年１１月２日（日）

➢ 『横浜キヤノンイーグルス×横浜ワールドポーターズコラボイベント＆キャンペーン』／横浜ワールドポーターズ（神奈川県）

・内 容：横浜キヤノンイーグルスによるラグビーストラックアウトと抽選会を実施。

会場ではチームへの応援メッセージが書ける大きなフラッグを設置。

・実施日：２０２５年１１月２３日（日･祝）

