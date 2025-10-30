Sasuke Financial Lab、ナビナビ保険を新サービス『しっかり保険、ちゃんと節約。』にリブランディング

Sasuke Financial Lab株式会社

Sasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井清隆、以下「当社」）はデジタル保険代理店「ナビナビ保険」を「しっかり保険、ちゃんと節約。（https://www.navinavi-hoken.com/(https://www.navinavi-hoken.com/)）」にリブランディングいたしました。

▎リブランディングの背景と目的

物価上昇が続く中で、家計を見直す「節約志向」はますます高まっています。一方で、病気や事故、災害など、将来のリスクに備えるため自分に合った保険を選ぶことの重要性も増しています。



当社では、保険担当者にすすめられるままではなく、過不足のない”ちょうどいい保険”を複数から比較・検討し、納得して選べるサービスを皆さまに提供したいという想いから、デジタル保険代理店「ナビナビ保険」のリブランディングを実施し、10月30日よりサービス名を 「しっかり保険、ちゃんと節約。」としてスタートすることを決定しました。



この新サービス名には、「保険はしっかり備えたい、でも節約もしたい」、「しっかりと保険で備えることが、ちゃんと節約につながる」という、ユーザーの賢いお金の使い方を応援したいという想いを込めています。



今後も当社では、合理的でスマートな保険選びがすべての方に開かれたものになるよう、サービスの改善を行い、お客様に寄り添ってまいります。

▎ブランドロゴについて

「しっかり保険、ちゃんと節約。」のブランドロゴは、ブランドコンセプトである「保険」と「節約」が一目で理解できるカラーリングとなるよう、ひとつの塊として表現しました。シンプルな幾何学を組み合わせることによって、ひらがなの”し”の形状としても成立するようなデザインを目指しました。

レッドの半円は活力ある生活を支える「器」、ブルーの正方形は誠実性を象徴するとともに無駄のない保険の選択肢を表現しています。さらに、ゴールドの正円は経済性や節約、お得感を象徴し、コスパの良さを視覚的に示しています。

▎Sasuke Financial Lab 代表取締役 松井のコメント

私たちは、生活者一人ひとりが『必要な備えを確保しつつ、生活を豊かにする』選択を取れる社会を目指しています。今回のリブランディングは、その想いをより分かりやすく届けるための第一歩です。今後も、公正でわかりやすい情報提供に努め、オンラインとオフラインの両面から皆さまの家計と安心を支えてまいります。

▎Sasuke Financial Lab株式会社について

URL：https://sasukefinlab.com/

「自分に合った保険を、自分で選べる世界を。」をミッションに、保険はむずかしいものというイメージを払拭しネットで気軽に保険に加入できる・見直せる、そんな世界を目指しています。個人のお客様にはデジタル保険代理店「コのほけん！」、「しっかり保険、ちゃんと節約。」を展開、保険業界向けには各種システム開発やマーケティング支援の提供を通じ、デジタルを通じ保険をわかりやすく、より簡単に感じられる世界を実現したいと考えています。

▎会社概要

会社名： Sasuke Financial Lab株式会社（https://sasukefinlab.com/）

本社所在地： 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内

設立： 2016年3月

代表者： 代表取締役 松井 清隆

事業内容： デジタル保険代理店事業、InsurTech事業

「コのほけん！」

URL：https://konohoken.com/

「しっかり保険、ちゃんと節約。」

URL：https://www.navinavi-hoken.com/

