「わたらせフェスティバル in 足利」に出展

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO:小沼直人、以下アクティオ)は、2025年11月9日（日）に栃木県足利市にある「わたらせリバープラザ」で開催される「わたらせフェスティバル in 足利」に出展いたします。

「わたらせリバープラザ」は、栃木県足利市の渡良瀬川河川敷にある観光交流・複合施設です。

今回開催される「わたらせフェスティバル in 足利」において、アクティオは、屋外・屋内の両会場で多彩な体験型イベントを実施します。

屋外では、高所作業車の搭乗体験や電動バックホーの重機展示、測量体験など、実際の機械に触れて楽しめるプログラムを展開。また、屋内では、VRを活用した重機操作体験や事故体験、さらにラジコン掃除機の操作体験など、子どもから大人まで幅広い世代が楽しみながら学べる内容を予定しています。アクティオは、このイベントの取り組みを通じて、建設機械の魅力や安全の大切さを体感できる場を提供します。

わたらせリバープラザ

アクティオは、今後もさまざまな活動を通じて豊かな社会に貢献する活動を続けてまいります。

■開催概要