江坂駅から徒歩1分。毎日の暮らしに寄り添う『眼鏡市場 カリーノ江坂店』10月31日（金）リニューアルオープン

株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、大阪府吹田市にある複合商業施設「カリーノ江坂」１階の『眼鏡市場 カリーノ江坂店』を、2025年10月31日（金）にリニューアルオープンします。

展示レイアウトを刷新し、より選びやすい売場へ

今回のリニューアルでは、メガネの展示スペースを独立させ、他のコーナーと明確に区分けしたレイアウトへ変更しました。メガネの聖地・鯖江の自社工場で製造したメガネや、人気ブランドとのコラボモデルの中から、自分のスタイルに合う一本をじっくり選べる環境を整えました。

さらに、展示スペースの壁面什器には、商品の背面から白色の照明を当てる仕様を採用しているため、メガネやサングラスの色味やデザインが分かりやすく、手に取った際の印象を確かめやすくなっています。

店内奥には、自分に合った補聴器選びや聞こえに関する相談ができる「補聴器サロン」を新設しました。遮音設備を完備した聴力測定室で補聴器を着用するために必要な聴力測定を行うことができ、最新機能を搭載した補聴器の試聴や、複数メーカーの機種を比較できる環境を用意しています。

落ち着いた空間の中で、専門スタッフとともに自分に合う補聴器を納得いくまで選ぶことができます。

最寄り駅からアクセスしやすい「カリーノ江坂」

「カリーノ江坂」は、大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」から徒歩1分という抜群のアクセスを誇るショッピングモールです。グルメ・ファッション・雑貨など多彩な店舗が揃い、2025年に市制85周年を迎えた吹田市の地域住民を中心に、多くのお客さまで賑わっています。

『眼鏡市場 カリーノ江坂店』は、今回のリニューアルを通じて、より快適な空間と充実したサービスを提供できる環境を整えました。今後も、お客さま一人ひとりに合ったメガネと補聴器選びをサポートしてまいります。

店舗概要

店舗名 眼鏡市場 カリーノ江坂店

営業時間 10:00～20:00

取扱商品 メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器

所在地 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9-40 カリーノ江坂1F

電話番号 06-6310-6898

駐車場 共同駐車場あり（338台）

アクセス 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩1分

所在地 静岡市葵区伝馬町8番地の6

代表者 代表取締役社長 冨澤 昌宏

設立年月 1980年5月

資本金 100百万円（2025年3月末）

事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

店舗数 国内1,035店舗、海外28店舗（2025年3月末）

従業員数 5,201人（2025年3月末）

コーポレートサイト https://www.meganetop.co.jp

眼鏡市場ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp

