季刊環境ビジネス　新ブランド「資源循環ビジネス」を立ち上げ　教育講座プログラムも展開

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、季刊環境ビジネスの新ブランドとなる「資源循環ビジネス」を立ち上げました。脱炭素の流れが一巡する中、次に持続的な地球環境の保全を図る上で重要になるのが『資源循環』です。

EUではサーキュラーエコノミー指令が公布され、製品の設計から廃棄までのライフサイクル全体で、廃棄物の削減、再利用、修理、リサイクルが促進されています。日本でも再資源化事業等高度化法が制定され、高度なリサイクル事業の育成・発展に力を入れています。

このような背景の中、宣伝会議では「資源循環ビジネス」という新ブランドを立ち上げ、モノを作る「動脈産業」とモノを回収・再生する「静脈産業」の間に立ち、真の循環型社会の実現に寄与していきます。

「資源循環ビジネス」では、環境ビジネスオンライン内に専用メディアを設置。サーキュラーエコノミーをはじめ、EUの最新動向など、資源循環における最新動向を情報発信します。また、資源循環ビジネスでは、動脈産業と静脈産業の緊密な連携が、真の資源循環社会実現のカギを握っていると考え、両産業の実証実験をはじめ、コラボレート事例、ビジネスチャンスなどについて深堀りしていきます。

■オンデマンド講座「資源循環ビジネスライブラリー」をスタート

資源循環ビジネスのわかりやすい解説と新ビジネス開発を目指し「資源循環ビジネスライブラリー」を開講。循環型ビジネスを担うための、領域を横断した専門講座群で「モノづくり」から「資源再生」までを繋ぐ視点と、事業を推進するための実践的な知見を提供します。基礎から応用まで幅広いコンテンツを用意し、未経験者から実務担当者まで様々なニーズに対応いたします。

【コンテンツ例】

「動脈静脈連携事業化プログラム」

循環ビジネスを構成する個別の重要テーマ（トレーサビリティ、カーボンフットプリント、次世代エネルギー、カーボンクレジット、ライフサイクルアセスメント等）を、深く、かつ実践的に学べる専門講座を一挙に学べるようパッケージ化しました。

「資源循環型経済に参入する事業者のための法規制解説講座」

国の循環経済戦略を自社の成長に繋げ「攻めの事業戦略」を実施するために必要な法律解説の講座です。

10月下旬登場予定「商品回収＆リサイクルキャンペーン戦略設計講座」

消費者の行動変容をデザインし、動脈と静脈の強固な連携を築き、テクノロジーを駆使して「回収率の壁」を突破する新たな視座を獲得します。

