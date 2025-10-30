【寒くて眠れない夜に】シリーズ累計8万枚突破！冬の快眠アイテム「パジャマインナー」がさらに進化。「ほか綿」100％＆シアバター加工素材で温かさ・吸湿性・肌ざわりがパワーアップ！

株式会社フェリシモ

フェリシモのファッションブランド「IEDIT[イディット]」は、超冷え性プランナーの「冬寒くて眠れない時がある」という実体験から生まれた綿100％のパジャマインナーをリニューアルし、10月30日（木）からウェブ販売を開始します。首・手首・足首・おなか、そして鼻先まですっぽりやさしくカバーする仕様と、締め付けないやさしい着心地で累計8万枚※1を販売しているシリーズです。今回のリニューアルではシアバター加工をほどこし、しっとりなめらかな肌ざわりを実現。さらに綿100％でありながら吸湿発熱の機能を持ち合わせ、汗をかいても一晩快適に過ごせる「ほか綿」を採用しています。フェリシモのお客さま調査※2によると約90％の人が冬の睡眠時にお悩みがあり、1位は「冷え」、2位は「肌の乾燥やかゆみ」でした。IEDITのパジャマインナーは、寒さ対策はもちろん、その肌心地のよさから「朝までぐっすり眠れる」「これなしでは眠れない」と愛用者から好評の“知る人ぞ知る冬の快眠アイテム”です。※1. 2025年9月末時点 ※2. 回答者数： 777名（女性 97.6%）

手首も足首もしっかりカバーする上下セット。手先には親指ホールがついていて手の甲まであたたかく

◆リニューアルで肌ざわりと吸湿発熱性がパワーアップ！より快適な冬の快眠をサポートします

しっとりほか綿で手先、足先とおなか、そして首から鼻先まですっぽりやわらかく包み込みます

・シアバター配合素材で、さらにしっとりやさしい肌ざわり

冬のお肌にうれしい、なめらかな肌触りで心地よい眠りを誘います。

・吸湿発熱機能がパワーアップ

ほか綿は、やわらかな肌心地とやさしいあたたかさが好評の綿100％の吸湿発熱素材です。伸びやかで肌心地よく一晩中快適に過ごせます。

◆冷える3首をやさしく守る、こだわりのデザインはそのままに

・これ1着で寒さを感じる全箇所をカバー

タートルネックは鼻先まで伸ばせて冷えを防止。親指ホール付き袖で手先まであたたかく、スマホ操作も可能です。袖丈と股下丈は12分丈で手首足首をしっかりカバー。さらにウエストは二重仕立ての腹巻仕様で、冷えやすいおなかをあたたかく包み込みます。（Sサイズで袖丈72cm 股下丈92cm）

・締め付けずからだにゆったりフィットして、めくれ上がらないリブ素材＆メロウ仕立て

ゴムによる締め付けが一切なく、アウトシーム仕上げで縫い目が肌にあたらずストレスフリーな着心地とめくれ上がらないやさしいフィット感を一晩中キープ。

◆綿100％の肌心地とあたたかさで愛用者から「これなしでは眠れない」と絶賛の声

2020年の販売開始以来、累計販売数8万枚を突破（2025年9月末時点）し、多くのお客さまから「温かくて肌ざわりがよく、朝までぐっすり眠れた」「首・手首・足首までカバーできて安心感がある」とご好評をいただいています。その着心地に魅了され、大切な方へのプレゼントとしても選ばれています。

【NEW】IEDIT 綿100%吸湿発熱&シアバター加工の肌心地やさしい「ほか綿」インナーセットの会

月1セット \4,500 （+10% \4,950）

商品の詳細・お申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr251030/1/

サイズ：S、M、L、LL、３L、４L

カラー：グリーン、チャコールグレー、ライトグレージュの中から毎月1色ずつお届けします

素材：綿100％（吸湿発熱・シアバター加工）

◆開発のストーリー

開発のきっかけは、商品企画担当者自身の「超冷え性で冬の夜に眠れない」という悩み。社内の冷え性社員にもヒアリングを重ね、「パジャマ一枚だとスースーして寒い」「フリースやボアなどの冬用パジャマだと暑すぎるし、そもそも合繊の肌ざわりが苦手」などさまざまな「あったらいいな」の声を商品化しました。

・フェリシモのお客さまへのパジャマアンケート結果

▼冬の睡眠時のお悩み1位は「冷え」2位は「肌の乾燥・かゆみ」

▼70％以上の方が合成繊維の寝苦しさを感じたことがあると回答。またパジャマやインナーに求めることは肌触りのよさが圧倒的トップ

Q. 冬の睡眠時の衣類（パジャマやインナー）に求めることは何ですか。

【概要】

・調査対象： 全国の20代以上のフェリシモのお客さま

・回答者数： 777名（女性 97.6%）

・調査期間： 2025年10月17日(金) ～ 10月19日(日)



◆IEDIT［イディット］（2005年～）

“今っぽさも私らしさもかなえる大人のデイリーワードローブ”。きちんと感と女らしさを両立させて、流行も自分らしく楽しめる良質なおしゃれ。忙しい女性がもっと輝けるファッションをお届けします。【IEDIT＝[i/私]+[edit/編集する]】自分を自由に編集して、理想の女性像やおしゃれをかなえ、気持ちもライフスタイルも盛り上げる。いろいろな役割を持ち、毎日忙しい大人の女性が、自分らしさやこだわりを大切にしながら、がんばらなくてもちょっとハッピーになれるお手伝いをしていきたいと考えているブランドです。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

