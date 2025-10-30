乾燥の季節も「うるおい」をキープ！息苦しさから解放され、のど・鼻を優しく潤す「プリーツガード 保湿快適ぬれキープマスク」

ピップ株式会社

ピップ株式会社(所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：松浦 由治)は、「プリーツガード 保湿快適ぬれキープマスク」に関する調査を行いました。




・保湿マスクは就寝時以外でも使われている！

保湿マスクは就寝時以外でもオフィスや学校などで日中にも使用されていることが分かりました。


1番多かった回答は「自宅の就寝時に着用している」の約48.8％、次いで「ホテルなどでの就寝時に」の約25％、「オフィスや学校で」と回答した人は約20.2％となりました。


受験生の体調管理や集中力維持や、オフィスでの暖房による乾燥対策など、乾燥の気になる秋冬に毎日のケア対策としておすすめです。



出所：ピップ(株)調べ　2025年10月　20歳～男女保湿マスクを使用している、もしくは使用していたと回答した方　n=2,540（複数回答）

・保湿マスクあるあるのお悩みを解決した「プリーツガード保湿快適マスク」！

今回実施した調査によると、男女ともに保湿マスクの不満点として、「息苦しい」「耳ひもが痛い」「1枚あたりの価格が高い」という回答が多いことが分かりました。



出所：ピップ(株)調べ　2025年10月　20歳～男女保湿マスクを使用している、もしくは使用していたと回答した方　n=2,540（複数回答）

プリーツガード保湿快適マスクはこれらの悩みを解決した商品です。



◆特長1　毎日使える


・16枚セット入り（加湿フィルター＋マスク）


・無香タイプ



◆特長2　息がしやすい


・3段プリーツタイプ


　立体構造なのでゆったり口もと空間で


　呼吸ラクラク！あごまでしっかりカバー



・ハリのある生地感


　口もとの空間をしっかりキープ



◆特長3　長時間快適


・耳にやさしいワイド平ゴム


　耳への負担をやわらげる幅広平ゴムひもを採用



・加湿フィルター


　マスクの内側を加湿状態に


　精製水のみで防腐剤不使用






保湿マスクの3大不満点をクリアした「プリーツガード保湿快適マスク」で、うるおいを保ちながらもストレスフリーな毎日をお過ごしください。


全国のドラッグストアでお買い求めいただけます。


・製品概要



【一般のお客様からのお問い合わせ先】


ピップ株式会社お客様相談室　TEL：06-6945-4427　


ピップ製品情報ホームページ　https://www.pipjapan.co.jp/products/