坂ノ上茜主演・柾木玲弥・阿久津仁愛ら出演！「BUMP」オリジナルショートドラマ『教卓の下の裏切り』10月30日(木)19時より配信開始！

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営するemole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下emole）は、BUMPオリジナルショートドラマ『教卓の下の裏切り』を2025年10月30日（水）19時よりBUMP独占配信いたします。

本作は、平凡な主婦の日常に突如現れた、夫の裏切りの証拠から始まる物語です。予備校講師の夫とその教え子の禁断の関係を知った妻が、「不倫相手の彼氏」を名乗る男と手を組み、壮絶な復讐劇を繰り広げるインモラルサスペンス。ショートドラマならではのスピード感で、人間の愛憎と欲望を描き出します。

■衝撃の裏切りと復讐劇を体現する、実力派キャストが集結！

主人公・中野玲奈を演じるのは、数々のドラマや映画で活躍する坂ノ上茜。ドラマ『ウルトラマンX』でヒロインを務め、映画『愛ちゃん物語(ハート)』で主演を果たすなど、確かな演技力と存在感で多くの作品に出演。平凡な主婦から一転、夫の裏切りに気づき、したたかに反撃の策を練る複雑な心境のサレ妻を、繊細かつ力強い演技で体現します。

玲奈の夫で、教え子と不倫関係に陥る予備校講師・中野悠真役には、近年の話題作である映画『アンダーニンジャ』やドラマ『極道上司に愛されたら』『今日から俺は!!』など、その幅広い演技力で注目を集める柾木玲弥。妻子の前では良き夫・父親を装いながら、裏では教え子と禁断の関係に溺れる二面性を持つ男を巧みに表現します。

悠真の教え子であり、陽菜の彼氏・佐野俊太を演じるのは、『BLドラマの主演になりました クランクイン編』で主演を務め、『家政婦クロミは腐った家族を許さない』で怪演を見せたのも新しい、ミュージカル『テニスの王子様』や『HUNTER×HUNTER』THE STAGEなど舞台でも活躍する阿久津仁愛。恋人に裏切られた怒りと悲しみを胸に、玲奈の復讐計画に協力する重要な役どころを熱演します。

そして、悠真の不倫相手となる予備校生・大池陽菜役には、映画『真・事故物件パート2』で主演を務め、フレッシュな魅力で注目される窪田彩乃。可愛らしいルックスの裏に、大人を翻弄する計算高さと大胆さを隠し持つ小悪魔的なキャラクターで、物語に大きな波乱を巻き起こします。



実力派キャストが繰り広げる予測不能な心理戦と、衝撃の結末にご注目ください。

■あらすじ

玲奈は予備校の人気講師である夫・悠真のため手作り弁当を届け、家では娘と笑い合う平凡な主婦。しかし、ある日玲奈が見つけたのは、夫と教え子の“授業外の関係”。レシート、ヘアゴム、スマホのメッセージ……証拠を探っていると「夫の不倫相手の彼氏」を名乗る予備校生・俊太と出会う。彼女・陽菜の不倫をやめさせたい俊太とサレ妻・玲奈は、共に真実を暴き出そうと計画を企てるが、目撃した不倫現場は、教卓の下で行われる衝撃的なもので…。そんな中、悠真は家族思いの夫を続け、陽菜は無邪気を武器に家庭にまで入り込む。自分の人生と最愛の娘を守るため、ただの“サレ妻”で終わらない、主婦×予備校生のタッグが繰り広げる不倫復讐物語。

■作品概要

■出演者プロフィール・コメント

1995年12月5日生まれ。熊本県出身の女優・タレント。2023年より熊本市親善大使を務める。

2015年 テレビ東京『ウルトラマンX』のヒロイン山瀬アスナ役で女優デビュー。

2022年『愛ちゃん物語(ハート)』にて映画初主演を果たす。

2019年よりBS-TBS『町中華で飲ろうぜ』に出演。「町中華の伝道師」として話題を呼ぶ。

レギュラーラジオ、TOKYO FM『白岳しろ坂ノ上茜のぎゃんっ!ラジオ』、MBSラジオ『アッパレやってまーす!』月曜日レギュラー出演中。

＜コメント＞

最近は不倫ものや復讐系のドラマが多いですが、私にとっては初めて挑戦する題材でした。

しかも今回は「娘を持つ母親」という役柄。年齢を重ねる中で、こうした役をいただけるようになったことをとても嬉しく思いました。

ただ、私は結婚も出産も経験していないので、「母親ってどんな気持ちなんだろう…」、「もし自分が“サレ妻”になったら…」と、想像力を頼りに挑んだ役でした。

母になった友人たちに話を聞かせてもらいながら、女性として、そして母としての強さやしなやかさを学び、役づくりに臨みました。

観終わったあとにはスッキリとした気持ちになれる、爽快感のある作品になっています。

ぜひ楽しんでご覧いただけたら嬉しいです！

中野悠真 役・柾木玲弥

1995年3月24日生まれ。北海道出身。

2009年「第22回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で審査員特別賞を受賞する。

2010年映画『冷たい部屋』にてスクリーンデビュー。

近年の作品には、映画『アンダーニンジャ』(2025)、ドラマではMBS『極道上司に愛されたら』(2025)・WOWOW『夜の道標』(2025)などがある。

現在放送中のテレビ東京『ひと夏の共犯者』で三宅圭吾役を熱演している。

＜コメント＞

中野悠真役を演じさせていただきました、柾木玲弥です。

この役は本当に救いようがなく、ひどくて、アホで、最低な人間です。

台本を読みながら、僕自身も「マジか…」と思う瞬間が何度もありました。

ただ、信じられないほどありえないから、どこか不思議な楽しさも感じました。

観てくださる皆さまにも、それぞれの物語があると思いますが、この作品を通して少しでも心が晴れたり、スカッとしていただけたら嬉しいです。

人の弱さがどう崩れ、どう裁かれるのか、、、ぜひご覧ください。

佐野俊太 役・阿久津仁愛

2000年、栃木県生まれ。第27回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト 準グランプリ受賞。『ミュージカル・テニスの王子様』3rdシーズンで主人公・越前リョーマ役を4年に渡って務めた。

主な出演作に、舞台『HUNTER×HUNTER』シリーズ（キルア役）、舞台『しばしとてこそ』（主演・ダイチ 役）、ドラマ：『BLドラマの主演になりました クランクイン編』（テレビ朝日・TELASA）、『家政婦クロミは腐った家族を許さない』（テレビ東京）、『俺のスカート、どこいった？』（日本テレビ）など。

現在放送中のテレビ東京10月クール『コーチ』にレギュラー出演している。

＜コメント＞

佐野俊太を演じました阿久津仁愛です。

脚本をいただいたとき、現実味が無いようで、どこかすごくリアルな作品だなと感じました。

俊太は、不安を感じるとすぐお腹痛くなっちゃうようなキャラクターなのですが、弱々しいながらもしっかり自分の考えをもってる、そんな役柄です。

以前別の作品でお世話になった大山監督とまたご一緒できたこともすごく嬉しかったです。

現場の雰囲気もとても明るく楽しく、キャストの皆さんのお芝居もとても迫力があって素敵でした！

大池陽菜 役・窪田彩乃

1998年生まれ・広島県出身

ドラマ・映画・CMなど幅広く活躍する俳優。

2022年ホラー映画『真・事故物件パート2』で初主演を務める。

＜コメント＞

この度大池陽菜役を演じさせていただきました、窪田彩乃です。

陽菜は、今まで演じてきた役の中で1番体当たりでした。

幸せを感じる瞬間や、辛い瞬間、劣等感など、

陽菜の感情の起伏が激しく演じていく中で私自身たくさんの感情が出てきました。

坂ノ上さん演じる玲奈とのシーンは強烈に記憶に残っています。

この作品を最初に読んだ時、正直にいうと最低だ！と思いました笑

どう演じるか、どう見せるかとても悩みましたが、監督や、プロデューサー、スタッフの皆さんと何度も話し合いながら、全員で一緒に作り上げることが出来ました。

この後どうなる？次が気になる！作品になっていると思います！

是非皆様に楽しんで観ていただけると嬉しいです。

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

「BUMP」は総ダウンロード数250万回※を超える1話1分～3分の新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴でもドラマを楽しむことができます。不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信しています。「BUMP」公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は30億回※を超え、Z世代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2025年9月現在

＜BUMPでのショートドラマ作品配信の問い合わせ＞

ショートドラマアプリ「BUMP」では、BUMPを挑戦の舞台としてショートドラマ制作に乗り出す事業者や個人のクリエイターを支援し、BUMPで配信するショートドラマ作品を積極的に募集しています。

emoleは、「創造で挑戦できる世界へ」というVisionの実現のために、「自ら制作したショートドラマ作品をBUMPで配信したい」、「ショートドラマを軸とした新しいコンテンツビジネスを始めたい」、「すでに持っている作品をBUMPでも配信したい」という事業会社や制作会社等の法人や個人のクリエイターの挑戦を後押ししていますので、ご興味をお持ちの方はぜひお問い合わせください。

https://lp.bump.studio/forcreators

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－７ 日栄ビル１階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home