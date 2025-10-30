2025年新エネルギー電池産業発展会議

【ソウ荘（中国）2025年10月30日新華社＝共同通信JBN】2025 New Energy Battery Industry Development Conference（2025年新エネルギー電池産業発展会議）がこのほど、中国東部の山東省ソウ荘市で開催されました。

本会議はChina Machinery Industry Federation（中国機械工業連合会）が主催し、Sunwoda Power Technology Co., Ltd. とMIIT（中国工業情報省）Equipment Research Instituteの共催で行われ、そのテーマは「New Energy · New Power · New Future（新エネルギー・新電力・新未来）」でした。開会式では「Innovative Pathways for High-Quality Development in the New Energy Battery Sector（新エネルギー電池セクターの質の高い発展に向けた革新的道筋）」に関して掘り下げた意見交換が行われ、Sunwodaの最新ブレークスルーであるポリマー固体電池が初披露されました。会議を通してさまざまなアクティビティーも開催されました。これらのアクティビティーは業界全体の連携のための的を絞ったプラットフォームとなり、協調的な展示、交流、協力を通じ、バリューチェーン全体にわたる効率的なリソース統合を促進しました。

近年、ソウ荘市は新エネルギーセクターを産業変革の最優先部門と位置付けています。同市の戦略、すなわちリチウムにおける優位性の強化、水素イノベーションの先駆的開拓、太陽光発電の可能性活用、エネルギー貯蔵の拡大といった施策は、Geely、Sunwoda、KDL、CALB、HITSといった世界的大企業を引き付け、同市の産業クラスターに組み込まれています。この取り組みにより、新エネルギーセクターの規模と高度化が促進され、ひいては産業、学界、研究機関が一体となった市場主導型のイノベーションエコシステムが確立されました。現在、ソウ荘市には278社の新エネルギー企業が進出しており、総売上高は500億元を超えています。

ソース：Cyberspace Affairs Office of CPC Zaozhuang Municipal Committee