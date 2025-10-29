世界初※の美肌因子成分「レチニアミド発酵液」誕生

株式会社ウイルエー

株式会社ウイルエー（大阪市西区）は、日本国内の製薬会社をはじめとする複数の専門機関と共同で開発した、美容成分「レチニアミド発酵液」を発表いたします。

レチニアミド発酵液とは

「レチニアミド発酵液」は、

・ナイアシンアミド（肌をすこやかに保つ）、

・パルミチン酸レチノール（ハリやツヤを与える）、

・コメヌカ（保湿・キメを整える）

といった3種の美容成分を乳酸菌で発酵・凝縮させて得られた、独自のスキンケア原料です。

発酵により成分がよりなじみやすい形となり、肌（角質層）にうるおいを届けやすくなりました。

また、乳酸菌の代謝によって生まれるアミノ酸や有機酸などが加わることで、しっとりとした感触とみずみずしい使用感を実現しています。

さらに、コメヌカに含まれる天然由来のビタミンEやフェルラ酸がレチノールを守り、製品の安定性を保つよう設計されています。

「ハリ」「透明感」「うるおい」をトータルにサポートすることを目的とした、新しいタイプの美容素材です。

３つの成分を乳酸菌の力でバランス良く凝縮

ナイアシンアミドパルミチン酸レチノールコメヌカ乳酸菌がもたらすやさしいスキンケア

乳酸菌は古くからスキンケア製品に利用されており、肌になじみやすい発酵成分を生み出すことで知られています。この発酵技術を応用することで、肌のすこやかさを守りながら美容成分の特性を引き出す処方を追求しました。

乳酸菌由来の成分が、うるおいを与え、キメを整え、健やかな肌状態へ導きます。

科学的エビデンス

臨床試験（株式会社TFCラボ実施）では、35～59歳女性12名を対象に4週間使用した結果、

目尻シワの深さ・唇シワの軽減・肌のハリ・明るさ・化粧ノリの改善など、多方面で有意な改善が確認されました。

また、肌のキメや毛穴の引き締まり、柔軟性の向上など、肌構造の均一化も認められています。

肌のキメ毛穴唇シワ客観的指標の変化 1客観的指標の変化 2

《 結論 》

「レチニアミド発酵液」 を4週間朝夜2回塗布することにより、スキンケアをしない無塗布と比べ、目尻シワ（抗シワ評価はクリアーした）・肌の保湿・肌のハリ・目元のたるみ・肌の明るさ・肌のキメ・毛穴・唇のシワの改善効果が確認出来た。試験期間中に肌の異常を訴える者はおらず、経過観察期間2週間後においても肌に異常を訴える者はいなかったので安全性に関して問題ないことが確認された。

１.対象

本試験の選択基準を満たし、また本試験の参加者となることに自発的に志願して試験の内容について十分な説明を受け、文書によって本試験参加に同意をした年齢35歳以上59歳以下の健常な日本人女性12名を対象とした。

2. 試験機関

試験実施機関は株式会社ＴＦＣラボが行い、試験実施場所はＴＦＣラボ測定室で実施した。

3. 試験スケジュール

本試験は、2025年7月22日～8月20日の4週間実施した。

株式会社ウイルエー（大阪市西区阿波座1-13-13）

06-6535-3120

公式サイト：https://will-a.co.jp

※世界ではじめてINCI登録された有用成分である乳酸桿菌/（ナイアシンアミド/パルミチン酸レチノール/コメヌカ）発酵液を世界で初めて水の代わりに基材（70%以上）とした目元・唇のための美容液を指します。

※2025年10月時点

※株式会社ウイルエー調べ

※化粧品における“レチニアミド”成分を70％以上配合した製品として