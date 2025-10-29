世界初※の美肌因子成分「レチニアミド発酵液」配合「ルリーク インテンシブリペアジェル」誕生

株式会社ウイルエー

株式会社ウイルエー（大阪市西区）は、日本国内の製薬会社をはじめとする複数の専門機関と共同で開発した、世界初※の美肌因子成分「レチニアミド発酵液」を70％以上し、さらに注目の美容成分をバランスよく配合した『ルリーク インテンシブ リペアジェル』を2025年11月1日に発売いたします。

乾燥による肌荒れを防ぎ、ハリ不足が気になりやすい目元・口元をうるおいで包み込む“ポイントケア用美容ジェル”として誕生。肌をやさしく整え、みずみずしい印象へ導きます。

レチニアミド発酵液とは

ルリーク インテンシブリペアジェル

「レチニアミド発酵液」は、ナイアシンアミド・パルミチン酸レチノール・コメヌカという3種の美容成分を、乳酸菌の発酵技術によって凝縮させた独自の美容原料です。

発酵によって角質層までうるおいを届けやすい形へと変化。

さらに、乳酸菌の代謝で生まれるアミノ酸やペプチド、有機酸などが加わることで、しっとりとなめらかな使い心地を実現しています。

また、コメヌカに含まれる天然由来の抗酸化成分が、美容成分の安定性を保ち、うるおいをサポートします。

発酵のチカラで、肌をやさしく整える

乳酸菌発酵は、スキンケア分野でも古くから親しまれてきた伝統的な製法です。

その発酵技術を応用し、肌にやさしい処方設計と高い保湿実感の両立を追求しました。

発酵によって生まれるうるおい成分が、乾燥しやすい肌をしっとりと包み込み、キメの整ったなめらかな肌印象へ導きます。

エイジング肌にアプローチする整肌成分

ヒト幹細胞培養液由来成分をブレンド

真皮幹細胞、臍帯血幹細胞、羊水幹細胞由来の培養液をバランスよく配合。

乾燥や年齢によって変化しやすい肌コンディションをすこやかに整え、ハリ・ツヤをサポートします。

7種の植物幹細胞エキスを配合

アルガン、エーデルワイス、ブドウ、リンゴなど7種の植物幹細胞エキスをブレンド。

紫外線や乾燥などの外的環境によるダメージに着目し、うるおいとハリのある肌を保ちます。

ペプチド成分がハリ感をサポート

パルミトイルトリペプチド-38、パルミトイルテトラペプチド-7、ジペプチド-2、酢酸N-プロリルパルミトイルトリペプチド-56の4種を配合。

肌のハリ・弾力をサポートし、なめらかで若々しい印象へと導きます。

独自複合成分「S-2A」配合

ルリーク独自の複合成分「S-2A」は、シンエイク・アクティジム・ATPを独自比率でブレンドした成分です。肌を引き締め、うるおいとハリを与えることで、すっきりとした印象に整えます。

その他のサポート成分

・エクトイン：乾燥や外的刺激から肌を守り、うるおいをキープ

・PDRN（DNA-Na）：肌をなめらかに整える

・アスタキサンチン：ツヤを与え、健やかな肌印象を保つ

・スーパーオキシドジスムターゼ（SOD）：肌を保護し、すこやかに保つ

・シロツメクサエキス：うるおいと透明感をサポート

・PCA-Na：天然保湿因子（NMF）由来の高保水成分

■ 使用方法

適量（パール1粒大）を手に取り、目元や唇など乾燥やハリ不足が気になる部分になじませてください。スキンケアの最後にお使いいただくと、よりしっとりとした保湿感を感じていただけます。別売りの「セラムブースター」と組み合わせて使用することで、導入ケアとしてもご使用いただけます。

適量（パール約個分程度）を手に取ります目元やくちびるなど気になるパーツに点のように置き、やさしくマッサージするようになじませます。最後にクリームなどで仕上げていただくことでうるおいをしっかり閉じ込めます別売りのセラムブースターとの併用をおすすめします

■主成分

乳酸檸菌／（ナイアシンアミド／パルミチン酸レチノール／コメヌカ）発酵液、ヒト線維芽細胞順化培養液、ヒト臍帯血細胞順化培養液、ヒト羊水細胞順化培養液、アルガニアスピノサカルス培養エキス、エーデルワイスカルス培養エキス、グロブラリアコルジホリアカルス培養エキス、コンフリーカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス、パルミトイルテトラペプチド-７、ジペプチド-２、パルミトイルトリペプチド-３８、酢酸Ｎ-プロリルパルミトイルトリペプチド-５６他

■フリー成分

パラベン・石油系界面活性剤・シリコーン・合成着色料・合成香料・EDTA・アルコール（エタノール）・紫外線吸収剤

■ 製品概要

商品名：ルリーク インテンシブ リペアジェル

内容量：20g

価格：6,820円（税込）

発売日：2025年11月1日

発売元：株式会社ウイルエー（大阪市西区阿波座1-13-13）

公式サイト：https://will-a.co.jp

■ ブランドについて

「肌科学を、もっとやさしく、もっと確かに。」

株式会社ウイルエーは、科学と自然の融合によって“肌が自ら美しくなる力”をサポートするスキンケアブランド「LUREAQU（ルリーク）」を展開。

肌へのやさしさと確かな実感の両立を目指し、日々研究と開発を重ねています。

※世界ではじめてINCI登録された有用成分である乳酸桿菌/（ナイアシンアミド/パルミチン酸レチノール/コメヌカ）発酵液を世界で初めて水の代わりに基材（70%以上）とした目元・唇のための美容液を指します。

※2025年10月時点

※株式会社ウイルエー調べ

※化粧品における“レチニアミド”成分を70％以上配合した製品として