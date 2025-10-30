【マーク ジェイコブス】MARC JACOBS 2025年リゾートキャンペーン「GIVE MARC, GET JOY」を発表

マーク ジェイコブス ジャパン株式会社THE DAKOTA（ザ ダコタ）

この度、マーク ジェイコブスは「JOY」というテーマを通してホリデーシーズンを再解釈し、個性、創造性、大胆な自己表現を称えるシーズンを通じた“喜び”を継続します。2025年秋に発表された「JOY」の世界を基盤に、2025年リゾートのキャンペーン「Give Marc, Get Joy」では、大胆なスタイル、創造的なコラボレーション、そして五感を刺激する体験を通して「贈ることの喜び」を称えています。

2025年リゾートコレクションでは、シグネチャーシルエットの「ザ トート バッグ」、「ザ ダコタ」、「ザ デュアル」、「ザ スナップショット」、「ザ クリスティーナ」が、華やかな仕上げとラグジュアリーな素材で再解釈されています。シークエンスやメタリックディテールのアクセントがシーズンのムードを演出し、遊び心溢れるアクセサリーと、心ときめくギフトに最適なアイテムが彩りを添えます。アーティストのDavid Shrigley（デヴィッド・シュリグリー）、Derrick Adams（デリック・アダムス）、Hattie Stewart（ハティ・スチュワート）とのクリエイティブコラボレーションを継続し、マーク ジェイコブスは日常のスタイルをコレクターズアイテムへと昇華させます。

この新たな章の一環として、マーク ジェイコブスは世界主要都市でのポップアップストアや五感を刺激するインスタレーションを通じて「JOY」を具現化し続けています。11月12日（水）から11月18日（火）までの期間、伊勢丹新宿店 本館1階 ハンドバッグ / プロモーションにて特別なポップアップを開催。税込55,000円以上お買い上げのお客様に数量限定でオリジナルギフトをご用意。さらに12月のアート・バーゼル・マイアミビーチを含むこれらの取り組みでは、ファッション、アート、ギフトを融合させ、忘れられない体験を提供します。

本キャンペーンでは、モデルであり女優、そしてクリエイティブなミューズであるアイリス・ロウを、ファッションディレクターのダラ・アレンとモデルのステヴィー・シムズと共に起用し、現代的で型破りな魅力を捉えています。

マーク ジェイコブスの最新コレクションは、10月30日（木）よりマーク ジェイコブス ストアおよび公式オンラインストアにて発売されます。

THE TOTE BAG（ザ トート バッグ）THE SNAPSHOT（ザ スナップショット）

展開店舗

全国のマーク ジェイコブス ストア

および

公式オンラインストア

https://rebrand.ly/Resort2025(https://rebrand.ly/Resort2025)

ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/marcjacobs/(https://zozo.jp/shop/marcjacobs/)

問合せ先

マーク ジェイコブス カスタマーセンター

TEL：03-4335-1711

URL： https://www.marcjacobs.jp