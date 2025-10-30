【11月9日開催】下北沢で“まるっと”妙高を体感！「GOOD DAY MYOKO」
妙高市役所
妙高の自然や食、人とのつながりを“まるっと”感じられるイベント「GOOD DAY MYOKO」が、
11月9日（日）に東京・下北沢のBONUS TRACKで開催されます。
会場には、妙高の魅力を伝えるお店が並びます。
雪解け水が育むお米やコーヒー、山の恵みを生かしたクラフトなど、
妙高ならではの“おいしい・たのしい”を気軽に体感できます。
14時00分からは、妙高に関わるゲストが登壇するスペシャルトークセッションも開催。
地域との関わり方など、妙高と自分をつなぐヒントが見つかるかもしれません。
このイベントは、市外の人と妙高とのチャンネルを広げ、地域を一緒に盛り上げていく
「みょこちゃん(https://myokochan.com/)」プロジェクトの一環として開催されます。
ふらっと立ち寄って、まるっと妙高を感じてみませんか？
日時
11月9日（日） 11時00分～16時00分
場所
東京都世田谷区代田2丁目36－15
BONUS TRACK
詳細はこちら(https://bonus-track.net/)
入場料
無料（予約不要）
イベント詳細
イベントの概要はこちら(https://gooddaymyoko1109.peatix.com/view)
スペシャルトークイベントの概要はこちら(https://1109specialtalksession.peatix.com/view)