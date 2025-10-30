『湘南爆走族』ファン待望のPOP UP STORE「湘南爆走族POP-UP -走り屋たちの帰還祭 Since 1982-」が開催！

株式会社アニメイトホールディングス

80年代に連載された吉田聡による走り屋たちの青春漫画『湘南爆走族』。誕生40周年でも変わらぬ人気と新作「湘南爆走族 ファースト フラッグ」の連載で、今もなお熱い注目を集める。そんな“湘爆”の熱きファンの期待に応えて、待望のPOP UP STORE「湘南爆走族POP-UP -走り屋たちの帰還祭 Since 1982-」が全国三都市で開催！今回は展示の見どころや、新商品をご紹介いたします。

「湘南爆走族POP-UP -走り屋たちの帰還祭 Since 1982-」

貴重な複製原画の展示、OVAのブルーレイ販売、著者も歓喜のじぇんとる麺カップラーメン等の限定オリジナルグッズを販売！更に、複製原画ミストグラフの発売が決定しました！

“湘爆”と共に過ごした80年代の思い出が鮮明に蘇ること間違いなし！1人でじっくりと、仲間と一緒に賑やかに、あの時の思い出と共にぜひお越しください。

■見どころ：

湘爆連載当時から今も使用されている吉田先生の仕事道具や当時の仕事机写真、普段は目にすることのない表紙イラストラフ、湘爆最終話の謎が明らかになる原画カット、そして現在連載中「湘南爆走族 ファースト フラッグ」構想アイデアノートの現物をお借りしての限定公開と、当時から現在に渡る湘爆の熱を感じる貴重な展示が盛りだくさん！

■開催概要

＜横浜会場＞

開催期間：11月01日(土)～11月09日(日)

開催場所：マルイシティ横浜 4F イベントスペース

＜大阪会場＞

開催期間：11月28日(金)～12月07日(日) ※最終日のみ17:00営業終了

開催場所：なんばマルイ 7F イベントスペース

＜福岡会場＞

開催期間：12月12日(金)～12月21日(日)

開催場所：博多マルイ 5F イベントスペース

■詳細：https://www.movic.jp/shop/pages/shobakupopup.aspx

【主催】株式会社ムービック

※商品の発売、仕様、イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

■新商品情報（発売元：ムービック）

※一部商品は同時開催中の通信販売でもお取り扱いいたします。

【商品名】Tシャツ

【価格】3,850円（税込）

【商品名】ボウリングシャツ

【価格】7,150円（税込）

【商品名】ハーフパンツ

【価格】3,850円（税込）

【商品名】シャワーサンダル

【価格】3,300円（税込）

【商品名】ビッグタオル(全4種)

【価格】各4,950円（税込）

【商品名】エアーフレッシュナー(全4種)

【価格】各1,100円（税込）

【商品名】チームステッカーシート

【価格】各880円（税込）

【商品名】フラッグステッカーシート

【価格】各880円（税込）

【商品名】アクリルスタンド(全6種)

【価格】各1,650円（税込）

【商品名】タンブラー

【価格】2,750円（税込）

【商品名】合皮キーホルダー

【価格】990円（税込）

【商品名】ピンバッジ

【価格】990円（税込）

【商品名】名場面原画ポストカードセット

【価格】各990円（税込）

【商品名】扉絵原画ポストカードセット

【価格】各990円（税込）

【商品名】クリアファイル(全7種)

【価格】各616円（税込）

【商品名】ポチ袋5枚セット

【価格】660円（税込）

【商品名】カップラーメン／シゲさん特製醤油ラーメン

【価格】972円（税込）

【商品名】ラーメンどんぶり

【価格】1,980円（税込）

【商品名】粗品タオル／じぇんとる麺

【価格】660円（税込）

【商品名】原作コマステッカーコレクション(全15種)

【価格】各495円（税込）

【商品名】キャラバッジコレクション(全6種)

【価格】各440円（税込）

【商品名】アートステッカーコレクション(全30種)

【価格】各605円（税込）

【特典物名】ショッパー

＜受注生産商品＞

【商品名】湘南爆走族 複製原画ミストグラフ(全3種)

【価格】各33,750円（税込）

【受注期間】2025年11月1日～12月21日(※各会場にて受注)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)Satoshi Yoshida

■『湘南爆走族』PR公式X：https://x.com/yoshidaworkinfo

■『湘南爆走族POP-UP -走り屋たちの帰還祭 Since 1982-』 公式特設サイト：

https://www.movic.jp/shop/pages/shobakupopup.aspx

■ムービック：https://www.movic.jp

