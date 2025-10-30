Synthesizer V 2 専用歌声データベース『重音テト』『フリモメン』11月27日発売！

株式会社AHS

株式会社AHS（東京都台東区、代表取締役 兼 CTO：フア カンル）は、歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V」の次世代「Synthesizer V 2」シリーズの専用歌声データベース『重音テト』『フリモメン』を11月27日より全国のパソコンソフト取扱店・オンラインストア、ダウンロードサイト等にて販売開始することを発表いたします。

Synthesizer V 2 AI 重音テト、Synthesizer V 2 AI フリモメン 2025年11月27日発売

「Synthesizer V 2」は、強力な音声処理エンジンを搭載し、ハイクオリティで自然な歌声を簡単に作ることができる歌声合成ソフトウェアです。直感的で柔軟なユーザーインターフェースにより快適な制作環境を提供します。最新のAI合成音声エンジンにより更なるレンダリングの高速化、ピッチ編集機能の最適化を実現し、スムーズでより高速な編集を可能にします。



「重音テト」「フリモメン」はいずれもSynthesizer V専用歌声データベースとして発売し、非常に多くのユーザー様にご好評いただいております。今回発売の製品はSynthesizer V 2専用歌声データベースとしてリファインされたことにより、より細やかな設定にも対応し、さらに豊かに歌い上げます。



「重音テト」は、「小山乃舞世」の声を元に制作した、子供らしくも大人らしくもあり、エイジレスで癖がなくまっすぐな歌声でどんなジャンルも歌いこなす歌声データベースです。

対応ボーカルスタイル: Joyful/Cute/Power/Mellow/Low/Mini/Rock



「フリモメン」は、声優「古賀明」の声を元に制作した、ファットな低域が特徴の歌声データベース。パワフルなヒーローソング風やハードロック調の歌から、やさしく語りかけるようなバラードなど、低域の魅力を活かした様々な表現が可能です。

対応ボーカルスタイル: Bassmen/Gentlemen/Hardmen/Softmen/Youngmen/Clearmen/Silkymen



別売の「Synthesizer V Studio 2 Pro」をお使いいただくとさらに表現の幅が豊かになり、歌声データベースを最大限にご利用いただけます。また、無料の「Synthesizer V Studio 2 Pro (機能制限版)」を使用することで本製品のみでご利用いただくことも可能です。



今回発表の2製品につきましては11月13日(木)20時からの『AHS公式生放送第219回(https://www.ah-soft.com/ustream/)』にて、詳しくご紹介いたします。

販売製品概要

プレスリリース：2025年10月30日(木)

発売日：2025年11月27日(水)

販売製品一覧 （価格はすべて税込み表記です）

Synthesizer V 2 AI 重音テト（パッケージ版） 10,780円

Synthesizer V 2 AI 重音テト ダウンロード版 9,680円

Synthesizer V 2 AI 重音テト AHSユーザー特別版（パッケージ版） 8,580円 ※1

Synthesizer V 2 AI 重音テト SV1重音テト優待版（パッケージ版） 6,600円 ※2

Synthesizer V 2 アップグレードコード（重音テト） 4,950円 ※3



Synthesizer V 2 AI フリモメン（パッケージ版） 10,780円

Synthesizer V 2 AI フリモメン ダウンロード版 9,680円

Synthesizer V 2 AI フリモメン AHSユーザー特別版（パッケージ版） 8,580円 ※1

Synthesizer V 2 AI フリモメン SV1フリモメン優待版（パッケージ版） 6,600円 ※2

Synthesizer V 2 アップグレードコード（フリモメン） 4,950円 ※3

※1 AHSユーザー特別版は、製品登録済みのAHS製品をお持ちの方限定のお得なパッケージです。AHSストア限定での販売で、購入には製品登録済みの対象製品のシリアル番号が必要となります。

※2 「優待版」はAHSストア限定で発売する、ご購入製品と同一キャラクターのSynthesizer V 専用歌声データベースをお持ちのユーザー専用商品です。

※3 「アップグレードコード」はDreamtonicsアカウント内およびAHSのマイページから購入可能な、ご購入製品と同一キャラクターのSynthesizer V 専用歌声データベースをお持ちのユーザー専用商品です。

関連リンク

Synthesizer V 2 AI 重音テト製品ページ

https://www.ah-soft.com/synth-v/teto2/



Synthesizer V 2 AI フリモメン製品ページ

https://www.ah-soft.com/synth-v/frimomen2/

株式会社AHSについて

株式会社AHSは、VOCALOID(TM)やSynthesizer V、Recotte Studio、VOICEPEAK、CeVIO、VOICEROIDシリーズなどのクリエイト系ソフトウェア、Cloneシリーズ、ぴた声をはじめとした素材集、その他各種ソフトウェア、教育や3Dなど各種ソリューションまで幅広く企画、販売を行っております。またOEMやライセンス販売、開発受託なども行っており、日本市場にとどまらず世界に通用する製品を常に提供していくことを目指しております。

※各商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。

重音テト (C) 線/小山乃舞世/TWINDRILL

フリモメン (C) AHS

Synthesizer V (C) Dreamtonics