”LOULOU WILLOUGHBY(ルル・ウィルビー)が2026 PRE SPRING COLLECTIONを10月30日(木)より公開。

LOULOU WILLOUGHBY(ルル・ウィルビー)は、大人の甘さが薫る春の新作コレクション「LE PETITI TORIANON」を、2025年10月30日(木)より公開します。

愛らしさとモダニティが融合するアイテムで、いずれもまとうだけで存在感を際立たせるコレクションです。

■PRE SPRING COLLECTION

マリーアントワネットが愛した、LE PETITI TORIANON の庭からインスピレーションを得たコレクション。

LOULOU WILLOUGHBY 春の新作は本日10/30(木)より、公式ウェブサイトにて公開。

是非ご覧ください。

Bustier \39,600 / Skirt \143,000

Newコレクションはこちら :https://www.allureville.com/feature/20251030_lou_prespring?apias_s_id=40165

Blouse \55,000 / Skirt \49,500Dress \165,000Jacket \55,000 / Pants \33,000Bustier \39,600Coat \154,000 / Blouse \55,000 / Pants \59,400Pullover \39,600 / Skirt \143,000

※価格はすべて税込表記です。

Movieはこちら :https://youtube.com/shorts/GxDHvZHZJ1Qアイテム一覧はこちら :https://www.allureville.com/items?ss=all&mc=lou_251030_prespring_all

LOULOU WILLOUGHBY/ルル・ウィルビー

ルル・ウィルビー 彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードロープも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。

そんな架空の女性、ルル・ウィルビーのクローゼットをイメージしたブランド。

