早めにハロウィン開幕！12年目も“本気”の「魅せる仮装バトル」-投票で頂点決定

「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）は、12年連続で社内ハロウィンを実施しました。今年は10月28日（火）に開催。社員は終日仮装で業務を行い、午後15時から外部会場に移動してパーティーを行いました。出し物（大掛かりなパフォーマンス）は行わない運営としましたが、各チームは仮装のポイントをプレゼンしつつ、軽い歌やダンス、寸劇を交えたアピールで競い合いました。オリジナル全5問のクイズで会場は一体となり、クイズ1位チームには「好きな自社製品」を贈呈。投票で選ばれた社長賞・副社長賞など上位チームには賞金が贈られました。今年も社員の子どもも参加し、世代を越えた賑わいを見せました。

イベント時の集合写真

当開催の背景と目的

ランクアップは約100名規模の組織で、社員の約8割が女性、そのうち約4割がワーキングマザーです。子育て中の社員が勤務後に集まることが難しいという事情から、業務時間内に参加しやすい社内イベントを社員発案で継続してきました。ハロウィンは12年前に始まった恒例行事で、非日常の演出を通じて世代や部署を越えた会話を生み、職場の風通し向上と従業員エンゲージメント強化を図ることを目的としています。

パーティー時にゲームで盛り上がる社員たち

リモートワークと出社のハイブリッド型で働いているランクアップでは、ハロウィンイベントもオンラインで参加が可能であり、また時短勤務をしているママ社員でも参加しやすく工夫しています。

お客様にもLIVE配信でお届け

12年続くこのイベントは、毎年社内交流の場としてのみ開催されてきましたが、あまりの社員たちの熱量と仮装の精度の高さに、「社員だけが見るのはもったいない。せっかくなのでお客様にも社員の様子や会社の社風を知っていただく機会にしたい」と、今年もYouTubeでLIVE配信をしました。

LIVE内では、代表取締役の岩崎がハロウィンイベントを実施している経緯をお話し、各部署の社員が自身の業務内容を紹介したり、社内の様子を発信しました。

YouTube Live配信の様子

社内交流はもちろんアイディア力や発想力も鍛えられる

各チームは準備段階からテーマ設定や小道具を工夫し、会場ではプレゼンと寸劇を組み合わせた短時間のアピールで審査員と来場者の心を掴みました。オリジナルのクイズはユニークな出題で盛り上がり、投票は会場とオンライン双方から行われました。子どもも一緒に楽しめる温かな雰囲気の中で、世代を越えた交流が広がりました。

真剣に業務に取り組む社員たち１

真剣に業務に取り組む社員たち２

パーティーでのアピールタイム１パーティーでのアピールタイム２

ハロウィンの仮装やパフォーマンスによって、仕事上では関わりが薄い社員同士が一緒に何かを成し遂げる機会にも繋がり、また毎年アイデア力や発想力が鍛えられると考えています。

前述したように、子育て中の社員も多いことから、社員の子どもたちも自由に参加することができます。

親子でハロウィンを楽しむ様子

社長と副社長代表 岩崎裕美子 コメント

「子育て中の社員が多く、勤務後に集まる機会が限られているという声を受け、社員の発案で12年前に社内ハロウィンを始めました。終日仮装して業務に取り組み、午後からの交流で世代や部署を越えた会話が生まれています。今回も仮装を通じて職場の一体感がさらに高まり、今後もこの文化を大切にしていきます。」

ランクアップとは

ランクアップは女性活躍推進に取り組む企業で、仕事と家庭を両立しやすい環境づくりを進めています。預け先が確保できない場合に子どもを連れて出社できる「子連れ出社制度」などの独自制度により、多様な働き方を支援しています。

これからも、当社は「活躍し続けたい人々が、ライフステージに左右されることなく挑戦し続けられる」社会を目指して、様々な工夫とアイディアで挑戦していきます。

□■株式会社ランクアップ 会社概要■□

代表取締役：岩崎 裕美子

設立年 ：2005年6月10日

資本金 ：1,000万円

従業員数 ：105人（2024年10月時点）

売上高 ：137億（2024年9月期）

本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F

事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売

・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営

コーポレートサイト ：https://rankuphd.jp/

マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/

コラムサイト：https://manara.jp/column/

□■公式SNS一覧 ■□

マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/

マナラ公式Instagram：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja

マナラ公式Twitter ：https://twitter.com/manara_jp

マナラ公式YouTube ：https://tinyurl.com/yfn2euau