川口商工会議所 News Release 2025年10月30日

川口市内でキラッと光る魅力ある店づくりを行い、地域のみなさまに支持されている店舗を表彰

川口i-mise大賞2025 受賞店決定！

川口商工会議所では、川口市内の個性的で魅力あるお店を発掘し、さらなる魅力向上や地域活性化を図る事業として、「川口 i-mise大賞 202５」を実施いたしました。この事業は、市民のみなさまに川口市内の店舗の中から自分の“いち推し”の店を投票してもらい、得票数や推しポイントなどにより審査をし、表彰するものです。

7月から8月にかけて実施した市民投票１０，０５２票の中から、１３店舗の受賞店を決定いたしました。飲食部門の大賞は日本蕎麦屋の『十割舞そば 忠庵』、小売・サービス部門の大賞は音楽教室の『GT MUSIC SCHOOL』です。推しコメントでは、商品・サービスはもちろんスタッフの人柄等、お店のファンになった方の熱いコメントが多く見られました。

※後日、受賞店パンフレットを制作し、受賞店等にて設置する予定です。

▲10月24日に表彰式を行いました。 ▲こののぼりが受賞店の目印です。