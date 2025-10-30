2025年10月30日

一般財団法人ヤマハ音楽振興会

ピアノコンサート @ヤマハホール 海外合宿 ＠ウィーン

ヤマハ音楽振興会（本部：東京都目黒区、理事長：中田 卓也）は、「ヤマハ音楽院 ヤマハマスタークラス ピアノ特別コース」の2026年度新規生徒を2025年12月10日（水）から2026年1月12日（月祝）まで募集いたします。

ヤマハマスタークラスは、特に優れた才能や資質を持つ生徒を対象に、高い目標を達成するために必要な環境と演奏力向上の機会を提供する目的で、M.ロストロポーヴィチ氏の提唱により、1988年に開設されました。以来、ヴェラ・ゴルノスタエヴァ氏を中心に多彩な音楽家・指導者の指導のもと、国際コンクールの優勝者をはじめ、数多くの音楽家を世に送り出しています。

2025年度は、約一週間にわたるウィーンでの夏期海外合宿や、海外招聘講師による特別レッスン、スーパーバイザーのラルフ・ナットケンパー氏による集中レッスンなど、充実したプログラムを実施しました。

2026年度は、若干名の新規生徒を募集いたします。対象は、2026年4月2日時点で小学3年生から高校1年生までの方です。ヤマハミュージックスクール在籍の有無にかかわらず、入会オーディションを受験いただけますので、将来プロの音楽家を目指す意欲と資質をお持ちの方は、ぜひご応募ください。

▼ ヤマハマスタークラスが目指すこと

プロの音楽家になるために必要な研鑽を積み、音楽界で活躍できることを目指します。

ピアノ特別コース在籍中は、国際コンクールジュニア部門のファイナリストに選ばれることをひとつの目標とし、その後は、海外への留学や国際コンクール入賞などを視野に入れ、優れた音楽家として音楽文化発展への寄与を目指します。

▼ヤマハ音楽院 ヤマハマスタークラス ピアノ特別コース 2026年度 応募概要

※応募方法などの詳細は、こちらよりご確認ください。

https://www.yamaha-mf.or.jp/master/recruitment/

▼ヤマハマスタークラスオフィシャルサイト

https://www.yamaha-mf.or.jp/master/