高級ログハウス市場、2025年に454百万米ドル、2031年に521百万米ドル到達へ
2025年10月30日に、QYResearch株式会社は「高級ログハウス―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、高級ログハウスの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、高級ログハウスの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．高級ログハウス市場概況
2024年における高級ログハウスの世界市場規模は、445百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）2.3%で成長し、2031年までに521百万米ドルに達すると予測されている。
高級ログハウスは、良質な丸太材を積み上げて建築する住宅の中で、断熱性能、耐久性、居住性、デザイン性の全てを高水準で満たす高級志向の建築タイプである。自然木材の調湿・蓄熱特性を活かし、快適な室内環境を形成する。邸宅、別荘、リゾート物件として価値が高く、構造品質や仕上げ材にこだわることで、長期的資産価値を確保できる。
２．高級ログハウスの市場区分
高級ログハウスの世界の主要企業：Golden Eagle、 Honest Abe、 Beaver Mountain、 Yellowstone Log Homes、 Satterwhite、 Hearthstone Homes、 Katahdin、 Southland Log Homes、 Pioneer Log Homes、 Highline Construction、 Frontier Log Homes、 Premier Log Homes、 British Log Cabins、 Gingrich Builders、 PrecisionCraft、 Wisconsin Log Homes、 eLoghomes、 Caribou Creek、 Discovery Dream Homes、 North American Log Crafters、 Hochstetler Log Homes、 Bear’s Den Log Homes、 Cowboy Log Homes
上記の企業情報には、高級ログハウスの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
高級ログハウス市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Softwood Logs、 Hardwood Logs
用途別：Household、 Commercial
また、地域別に高級ログハウス市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1566235/luxury-log-homes
【総目録】
第1章：高級ログハウスの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：高級ログハウスメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、高級ログハウスの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
