PCD切削工具業界の将来展望：2031年までに1354百万米ドルに達すると見込まれる
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「PCD切削工具―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年10月30日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1566217/pcd-cutting-tools
【レポート概要】
PCD切削工具の世界市場規模は、2024年に1004百万米ドルと推定され、2031年までに1354百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は5.1%％と見込まれています。
PCD切削工具は、多結晶ダイヤモンド焼結体を刃先に用いた超硬精密切削工具である。極めて高い硬度と耐摩耗性を備え、アルミニウム合金、銅、樹脂、複合材料などの非鉄金属加工に理想的な性能を発揮する。切削温度上昇を抑え、長寿命化による工具交換頻度の削減につながる。自動車、航空、電子部品加工分野で精度向上と生産性向上を支える中心装備として採用されている。
1. 製品タイプ別市場分析：PCD Milling Tools、 PCD Turning Tools、 PCD Holemaking Tools、 PCD Inserts、 Other
PCD切削工具市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Automotive、 Machinery、 Aerospace、 Electronics and Semiconductor、 Other
各用途分野におけるPCD切削工具の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Kennametal、 Sandvik Group、 Mapal、 Wirutex、 Ceratizit、 Sumitomo Electric、 Kyocera、 Mitsubishi Materials、 Union Tool、 Asahi Diamond Industrial、 EHWA、 Halcyon Technology、 TOP TECH Diamond Tools、 Guhring、 Tungaloy、 Exactaform、 Beijing Worldia、 Shanghai Nagoya、 Zhengzhou Diamond、 Weihai Weiying
PCD切削工具市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：PCD切削工具市場の概要と成長見通し
PCD切削工具の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業のPCD切削工具市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
PCD切削工具を製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途におけるPCD切削工具の市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
第5章：地域別市場展望
北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカなど主要地域におけるPCD切削工具の売上動向、シェア、成長予測を提供します。（2020～2031）
