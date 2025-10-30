飛鳥未来きずな高等学校で世界大会出場の激励会を開催！タヒチアンダンス全国最優秀賞の熊谷優希さん、世界の舞台へ【飛鳥未来きずな高校 小田原キャンパス】
学校法人三幸学園が運営する通信制高校、飛鳥未来きずな高等学校 小田原キャンパス（所在地：神奈川県小田原市）では、2025年10月22日（火）、タヒチアンダンスで全国最優秀賞を受賞し、11月に現地の世界大会へ出場する在校生の熊谷優希（くまがい ゆうき）さんを応援する激励会を開催しました。これまでの努力を称え、世界の舞台でのさらなる活躍を願いました。
全国最優秀賞を経て、世界大会へ
熊谷さんは、2025年4月27日（日）に大阪府で開催された
『タヒチ ヘイヴァ イン ジャパン ヘイヴァ イ ウェスト』（主催：Tahiti Heiva in Japan）に出場し、
全国145名の参加者の中から、13～18歳部門で最優秀賞（グランプリ）を受賞しました。5回目の挑戦でつかんだこの栄誉をきっかけに、
11月には現地タヒチで行われる世界大会への出場権を獲得しています。
ダンスへの情熱と成長
熊谷さんがタヒチアンダンスに出会ったのは、小学生の時の家族旅行。
沖縄のホテルで偶然目にした華やかなパフォーマンスに感動し、地元のダンススクールに通い始めたのがきっかけでした。
以来、日々の練習と挑戦を重ね、全国の舞台でも堂々とした表現力を発揮しています。
また、同年10月に東京都立川市で開催された
『ヘイヴァ東京2025 オリ・タヒチ ジャパン チャンピオンシップ』では、
全国の指導者・経験者が集う中でヴァヒネ ホエ部門（女性がパドルを使う演舞）で5位入賞。
世界大会を前にさらなる成長を遂げています。
キャンパスでの激励会
小田原キャンパスにて熊谷さんの世界大会出場を祝う激励会では熊谷さんは終始笑顔で、世界大会への意気込みを語りながら、これまで支えてくれた学校・保護者・スタッフへの感謝の気持ちを、ときおり涙を浮かべながら丁寧に言葉にしました。
その姿に、会場の教職員からあたたかな拍手が送られました。
将来の夢
熊谷さんは「将来は観光ビジネスにも関わりながら、タヒチアンダンスを通して文化の魅力を世界に伝えたい」と語っています。
現在はスカラシップ（奨学生）としての進学が決まっており、学業と表現活動の両立に向けて新たな一歩を踏み出しています。
地域でも注目の活躍
熊谷さんの活躍は地元メディア『タウンニュース（西湘版）』でも紹介され、地域からも多くの祝福と応援の声が寄せられています。
記事URL：https://www.townnews.co.jp/0607/2025/06/21/790100.html
本件に関するお問い合わせ先
飛鳥未来きずな高等学校 小田原キャンパス
責任者：寺岡 義行（てらおか よしゆき）
Email：teraoka-yoshiyuki@sanko.ac.jp
関連ページ
飛鳥未来きずな高等学校 小田原キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/kizuna/odawara/
Tahiti Heiva in Japan
https://tahiti-heiva.com/west/wst_index.html
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ