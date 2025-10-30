2025年10月13日（月・祝）に第23回全国B×artコンテストが開催されました！【ビューティーアート専門学校・ビューティー＆ブライダル専門学校】
2025年10月13日（月・祝）に福岡国際センターにて本学園ビューティーアート専門学校・ビューティー＆ブライダル専門学校の一大行事「全国B×artコンテスト」が開催されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333094&id=bodyimage1】
ビューティーアート専門学校・ビューティー＆ブライダル専門学校は現在、札幌・仙台・大宮・千葉・東京・立川・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡・沖縄の全国12都市にあり、これまでに48,000人以上の卒業生を輩出しています。
全国B×artコンテストは各校での予選を勝ち抜いた代表選手が集結し、各々の美容技術・センスを競い合う学内コンテスト行事です。
コンテスト種目は、ワインディング・国家試験カット・フリーデザインカット・アイラッシュ・1級スカルプチュア・フラットアートネイル・メイクアップ・エステ基本・エステ応用・クリエイティブ系フォト・ネイルフォト・卒業生フォト・サロンモデルプレゼンテーション・高校生部門の14種目です。
当日はヘア・メイク・ネイル・エステ業界の著名な皆様に審査・フィードバックいただき、コンテスト出場生徒の学びと成長に繋げる機会としております。
出場生徒は授業以外でもコンテストに向けて技術を磨くために朝・放課後に自主練習や教員と二人三脚で技術を磨いてきており、表彰式は日頃の努力が報われる感動の場面となりました。
当日の様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333094&id=bodyimage2】
優勝作品（一部）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333094&id=bodyimage3】
御協賛企業
今回も多くの企業様からご協賛をいただき、本行事を開催することができました。
※順不同
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333094&id=bodyimage4】
出場生徒は全国の美容学生の中でもトップレベルの技術・センスを持ち、卒業後は即戦力として業界をリードする活躍が期待されます。本学園は今後も美容業界と連携し、業界の発展に貢献できる人材の育成と教育機会の創造に努めて参ります。
参考ページ
第23回 全国 B×art CONTEST in FUKUOKA
https://sites.google.com/view/bart-contest/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
本件に関する問い合わせ先
福岡ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/fukuoka-beauty/
TEL：092-434-7131
Mail：info-fukuoka-beauty@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
