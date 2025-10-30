アドブルー充填機の世界市場2025年、グローバル市場規模（片面式、両面式）・分析レポートを発表
2025年10月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「アドブルー充填機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、アドブルー充填機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のアドブルー充填機市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達する見込みです。予測期間中の年平均成長率はXXX％とされています。アドブルー充填機市場は、自動車産業の動向と密接に関連しており、特に環境規制の強化に伴い、ディーゼル車向け排出ガス浄化技術（SCRシステム）の普及が市場成長の主な要因となっています。
世界自動車生産は2017年に9,730万台でピークを迎えた後、景気減速の影響を受けましたが、現在はアジア・欧州・北米を中心に全体の90％以上が集中しています。中でも中国は世界最大の自動車生産国であり、世界の約32％を占めています。日本、韓国、アメリカ、ドイツ、インドなども主要な生産拠点であり、特に日本は2022年に350万台以上を輸出し、世界最大の自動車輸出国となっています。このような自動車産業の動向が、アドブルー充填関連設備の需要を牽引しています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
本レポートでは、アドブルー充填機の産業チェーン構造を分析し、小売拠点向けおよび商業施設向け設備における市場動向を把握しています。アドブルー充填機は、車両の排気ガスに含まれる窒素酸化物を低減するための尿素水溶液「アドブルー」を供給する装置であり、環境対応型自動車の普及に伴って設置需要が高まっています。
市場は「片面式タイプ」と「両面式タイプ」に分類され、設置スペースや利用規模に応じた機種展開が進んでいます。特にガソリンスタンドや商用車ディーラーなどでは、大型車両向けに両面式の需要が拡大しています。また、各国での排出規制強化により、アドブルー関連インフラ整備が進み、充填機市場の安定成長が見込まれます。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めています。特に中国は強固な製造基盤と国内需要を背景に、世界市場を牽引しています。政府主導による環境政策の強化がアドブルーの普及を促進し、充填機の新設・更新需要を押し上げています。日本や韓国でも、トラックやバスなど商用車の環境対応化が進み、設備投資が活発化しています。
欧州では、排出基準「ユーロ6」や将来の「ユーロ7」に対応するためのインフラ整備が進展しており、アドブルー供給システムの標準化が進んでいます。北米では、環境規制と商用車市場の拡大が成長要因となっており、カナダやメキシコでも導入が加速しています。一方、南米および中東・アフリカ地域では市場成長の初期段階にあり、今後の物流インフラ整備とともに需要増が期待されています。
________________________________________
■ 市場分析とセグメンテーション
市場はタイプ別および用途別に分類されます。タイプ別では「片面式」と「両面式」があり、用途別では「小売拠点」と「商業拠点」に分かれています。小売拠点ではガソリンスタンドや燃料販売所での利用が中心であり、商業拠点では運送会社やフリート事業者による大量充填向けの需要が拡大しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「アドブルー充填機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、アドブルー充填機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のアドブルー充填機市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達する見込みです。予測期間中の年平均成長率はXXX％とされています。アドブルー充填機市場は、自動車産業の動向と密接に関連しており、特に環境規制の強化に伴い、ディーゼル車向け排出ガス浄化技術（SCRシステム）の普及が市場成長の主な要因となっています。
世界自動車生産は2017年に9,730万台でピークを迎えた後、景気減速の影響を受けましたが、現在はアジア・欧州・北米を中心に全体の90％以上が集中しています。中でも中国は世界最大の自動車生産国であり、世界の約32％を占めています。日本、韓国、アメリカ、ドイツ、インドなども主要な生産拠点であり、特に日本は2022年に350万台以上を輸出し、世界最大の自動車輸出国となっています。このような自動車産業の動向が、アドブルー充填関連設備の需要を牽引しています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
本レポートでは、アドブルー充填機の産業チェーン構造を分析し、小売拠点向けおよび商業施設向け設備における市場動向を把握しています。アドブルー充填機は、車両の排気ガスに含まれる窒素酸化物を低減するための尿素水溶液「アドブルー」を供給する装置であり、環境対応型自動車の普及に伴って設置需要が高まっています。
市場は「片面式タイプ」と「両面式タイプ」に分類され、設置スペースや利用規模に応じた機種展開が進んでいます。特にガソリンスタンドや商用車ディーラーなどでは、大型車両向けに両面式の需要が拡大しています。また、各国での排出規制強化により、アドブルー関連インフラ整備が進み、充填機市場の安定成長が見込まれます。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めています。特に中国は強固な製造基盤と国内需要を背景に、世界市場を牽引しています。政府主導による環境政策の強化がアドブルーの普及を促進し、充填機の新設・更新需要を押し上げています。日本や韓国でも、トラックやバスなど商用車の環境対応化が進み、設備投資が活発化しています。
欧州では、排出基準「ユーロ6」や将来の「ユーロ7」に対応するためのインフラ整備が進展しており、アドブルー供給システムの標準化が進んでいます。北米では、環境規制と商用車市場の拡大が成長要因となっており、カナダやメキシコでも導入が加速しています。一方、南米および中東・アフリカ地域では市場成長の初期段階にあり、今後の物流インフラ整備とともに需要増が期待されています。
________________________________________
■ 市場分析とセグメンテーション
市場はタイプ別および用途別に分類されます。タイプ別では「片面式」と「両面式」があり、用途別では「小売拠点」と「商業拠点」に分かれています。小売拠点ではガソリンスタンドや燃料販売所での利用が中心であり、商業拠点では運送会社やフリート事業者による大量充填向けの需要が拡大しています。