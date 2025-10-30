「読売ジャイアンツ」選手パペットシリーズインクルーズ描き起こしのキャラ別ver.のLINEスタンプ第10弾がインクルーズより3作品同時に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、「読売ジャイアンツ」選手パペットのLINEスタンプ最新作を2025年10月30日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332805&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332805&id=bodyimage2】
LINE着せかえでも大好評配信中の「読売ジャイアンツ」の選手パペットシリーズが、キャラクター別ver.のLINEスタンプとなって株式会社インクルーズの販売アカウントより多数配信中です。
その記念すべきキャラ別ver.LINEスタンプの第10弾は、内海哲也コーチの「テツ☆スター」と、中川皓太選手の「コタラシ」、立岡宗一郎コーチの「クロヒョウイチロウ」の3点の同時の配信となり、今回も株式会社インクルーズが描き起こした特別なデザインとなっております。
先行配信中のLINEスタンプや、LINE着せかえと併せて使用することで、よりお楽しみ頂けること間違いなし！
■商品概要
【タイトル】読売ジャイアンツ テツ☆スター
【販売URL】https://line.me/S/sticker/31908436
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
【タイトル】読売ジャイアンツ コタラシ
【販売URL】https://line.me/S/sticker/31908435
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
【タイトル】読売ジャイアンツ クロヒョウイチロウ
【販売URL】https://line.me/S/sticker/31914734
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■読売巨人軍
【OFFICIAL SITE】https://www.giants.jp/top.html
【OFFICIAL X】https://x.com/TokyoGiants
（C）YOMIURI GIANTS
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
