ニジゲンノモリ『ゴジラ迎撃作戦』5周年企画 ゴジラミュージアム「モスラ特別展」2025年12月20日（土）より開催
ニジゲンノモリの大人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム内では、アトラクションオープン5周年を記念し、2025年12月20日（土）～2026年9月13日（日）の期間限定で「モスラ特別展」を開催いたします。
本企画展では、平成モスラシリーズに特化した、さまざまな「モスラ」作品の展示をお楽しみいただけます。「モスラ」は、1996年から1998年にかけて「平成モスラシリーズ」3作品が公開された、ゴジラシリーズの中でも特に人気を誇る怪獣です。今回、東宝映像美術協力のもと、特別に「平成モスラシリーズ」に登場する“モスラレオ”と幼虫の撮影に使われたプロップが登場し、ファン必見の展示となっています。さらに！モスラの卵や巨大4mパネルなど、守護神として人々や地球を守るために戦う「モスラ」の勇姿を体感できる展示が集結しました。世界中の怪獣ファンたちよ、モスラの勇姿を「ニジゲンノモリ」で目撃せよ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332611&id=bodyimage1】
■概要
実施期間：
2025年12月20日（土）～2026年9月13日（日）
場所：
「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム内
営業時間：
10:00～22:00（最終入場 20:00）
料金：
「ゴジラ迎撃作戦」のゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスをご購入し、入場ください
特典：
入場チケットの事前予約購入者を対象に、「モスラ特別展」限定デザインの限定ポストカードをプレゼント
URL：
https://nijigennomori.com/godzilla_awaji/?utm_campaign=pr
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。
参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅（せんめつ）する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。
世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！
「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！
■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要
「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。
室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。
https://awaji-grandchariot.com/room/3416/
TM & （C） TOHO CO., LTD.
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
本企画展では、平成モスラシリーズに特化した、さまざまな「モスラ」作品の展示をお楽しみいただけます。「モスラ」は、1996年から1998年にかけて「平成モスラシリーズ」3作品が公開された、ゴジラシリーズの中でも特に人気を誇る怪獣です。今回、東宝映像美術協力のもと、特別に「平成モスラシリーズ」に登場する“モスラレオ”と幼虫の撮影に使われたプロップが登場し、ファン必見の展示となっています。さらに！モスラの卵や巨大4mパネルなど、守護神として人々や地球を守るために戦う「モスラ」の勇姿を体感できる展示が集結しました。世界中の怪獣ファンたちよ、モスラの勇姿を「ニジゲンノモリ」で目撃せよ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332611&id=bodyimage1】
■概要
実施期間：
2025年12月20日（土）～2026年9月13日（日）
場所：
「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム内
営業時間：
10:00～22:00（最終入場 20:00）
料金：
「ゴジラ迎撃作戦」のゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスをご購入し、入場ください
特典：
入場チケットの事前予約購入者を対象に、「モスラ特別展」限定デザインの限定ポストカードをプレゼント
URL：
https://nijigennomori.com/godzilla_awaji/?utm_campaign=pr
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。
参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅（せんめつ）する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。
世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！
「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！
■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要
「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。
室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。
https://awaji-grandchariot.com/room/3416/
TM & （C） TOHO CO., LTD.
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ