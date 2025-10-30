株式会社Bennuashが11月5日開催の『ビジタメ交流祭』にスポンサー参画！「人経営」をテーマに“ビジネス×エンタメ”を発信！
株式会社Bennuash（読み方：ベナッシュ、本社：東京都豊島区、代表取締役：橋本涼大）は、2025年11月5日（水）に開催されるCraftin株式会社主催の大型ビジネス交流イベント『ビジタメ交流祭』にスポンサー企業として協賛いたします。本イベントは、ビジネスとエンターテイメントを融合させ、“体験”をテーマにした新しい形のビジネス交流会で、企業の決裁者を中心に300人規模で実施します。株式会社Bennuashは“人経営”の理念のもと、他業種との協業を通じて新たなビジネスの創出を目指します。
■ 『ビジタメ交流祭』について
『ビジタメ交流祭』は、単なる名刺交換の場に留まらず、体験やエンターテイメントを通じて関係構築と具体的なビジネスアイデアの発想までを目指す、新しい形のビジネス交流イベントです。
参加対象： 経営者・役員・個人事業主・クリエイターなど、決裁権を持ちビジネスの現場をリードする方々。
目的： 業界の垣根を越えた新たなつながりを創出すること。
開催日時： 2025年11月5日（水）19:30～22:00（開場19:00～／出入り自由）
会場： グレースバリ銀座グランデ
〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目13-16 パセラリゾーツ銀座店 B3F
参加人数： 300名程度
参加費：前売り／10,000円（税込） 当日／13,000円（税込）
主催： Craftin株式会社
協賛： 株式会社Bennuash ほか
■ Bennuashの協賛目的
Bennuashは、“人経営”という理念のもと、ビジネスとエンターテイメントを融合させた新たな価値づくりを推進しています。今回は、以下の3つのテーマを中心に活動を展開します。
（1）「人経営」を軸にしたビジネス×エンタメの発信（ブランディング）
AI時代において、人や企業の「個性」や「表現力」が重要であると考えています。Bennuashは、体験を通じたマッチングを促進し、次につながる出会いを創出します。
（2）他業種との協業・新規ビジネスの創出（マーケティング）
イベントを通じて多様な業界との対話を深め、協業による新たな事業構想を提案します。また、複数企業のコラボレーションにより、集客と売上拡大に貢献します。
（3）集客協力（関係性構築）
Bennuashの強みである“人脈と関係性”を活かし、イベント集客に貢献します。
■ 代表者コメント
株式会社Bennuash 代表取締役 橋本涼大
「AIが加速する今だからこそ、“人”の可能性を最大化できる経営を。エンタメという体験を通じたビジネスの出会いが、未来を変えるきっかけになると信じています。」
■ 今後の展望
今後もBennuashは、“人×ご縁×地域”をテーマに、誠実に努力する人・会社が結果を出し、仕事にワクワクする社会の実現を目指して、共創と感動の場を作り続けていきます。
【イベント概要】
名称：ビジタメ交流祭
日程：2025年11月5日（水）
時間：19:30～22:00（開場19:00～）
会場：グレースバリ銀座グランデ
主催：Craftin株式会社
協賛：株式会社Bennuash ほか
公式X：https://x.com/matching_jpn
チケット購入サイト：https://peatix.com/event/4613924
【会社概要】
会社名：株式会社Bennuash（ベナッシュ）
所在地：東京都豊島区東池袋2丁目17-6-205
代表取締役：橋本 涼大（はしもと りょうた）
事業内容：イベント企画運営（アート・音楽）／マーケティング・SEO／小売事業（ギフトショップ）／起業支援 ほか
社会貢献活動：IKE SUN PARKで朝活ゴミ拾い（豊島区公認イベント・毎月開催）
ミッション：「人経営」ご縁を通じて、すべての人に可能性を与え続ける。私たちは、人を中心にした経営を通して、新たな価値と感動を創造します。
ビジョン：誠実に努力する人・会社が結果をつくり、仕事にワクワクする世の中をつくる。努力が正当に報われることで、次なる挑戦が賞賛される社会を目指します。
公式HP：https://www.bennuash.com/
Mail：bennuash@gmail.com
Tel：050-3552-8484
【代表者プロフィール】
橋本 涼大（はしもと りょうた）
保有資格：応用情報技術者、数学検定準1級、TOEIC 850点
経歴：大阪府茨木市出身。大阪大学基礎工学研究科修了。大学院修了後、大手複合機メーカーのSEに従事。仕事の傍ら、週末起業にて取引先開拓や営業経験を積んだのち、2021年4月に株式会社Bennuashを設立。
