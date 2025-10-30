オトメイト新作「オランピアソワレ Catharsis」プレイムービー公開！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「オランピアソワレ Catharsis」のプレイムービーを公開しました。
本日公開されたプレイムービーでは、実際のゲーム画面で、攻略対象キャラクターの玄葉（CV：杉田 智和）、璃空（CV：島崎 信長）がそれぞれ主人公・オランピアと語り合うシーンを楽しむことができます。
ゲーム発売前に作品の雰囲気やキャラクターを知ることができますので、ぜひご覧ください！
▼「オランピアソワレ Catharsis」プレイムービー：玄葉ルート
https://youtu.be/Sb1C5G_6e24
▼「オランピアソワレ Catharsis」プレイムービー：璃空ルート
https://youtu.be/Q4Z1hm-3yxc
■絶賛予約受付中！
各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。
https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/info/
※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。
■Nintendo Switch「オランピアソワレ Catharsis」オープニングムービー
https://youtu.be/Sg1rQAqp__c
■Nintendo Switch「オランピアソワレ Catharsis」 プロモーションムービー第二弾
https://youtu.be/jaGxmP91LBY
■「オランピアソワレ Catharsis」 プロモーションムービー第一弾
https://youtu.be/eYgEmUyD7GM
そのほか、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。
■「オランピアソワレ Catharsis」とは
業に蝕まれた二つの魂の物語から――神と人が一つとなる真話へ継ぐ物語
2020年4月に発売されたNintendo Switch(TM)用ゲームソフト「オランピアソワレ」の続編です。
あれから二年と半年が経過した天供島。
ある日突如流れ着いた【白髪の男性】。
【白】は女しか存在しなかったが彼の存在が何をもたらすのか―――
「ニル・アドミラリの天秤」「天獄ストラグル -strayside-」のスタッフによる色彩ファンタジーを再びご堪能ください。
■攻略対象キャラクター
朱砂（アカザ）
CV：松岡 禎丞
▼「オランピアソワレ Catharsis」朱砂 アカザ(CV：松岡禎丞)：キャラクターPV
https://youtu.be/U5ufqBTrDac
玄葉（クロバ）
CV：杉田 智和
▼「オランピアソワレ Catharsis」玄葉 クロバ(CV：杉田智和)：キャラクターPV
https://youtu.be/tvnja172qpM
璃空（リクウ）
CV:島崎 信長
▼「オランピアソワレ Catharsis」璃空 リクウ(CV：島崎信長)：キャラクターPV
https://youtu.be/JxH8O4BUxQo
天草四郎時貞（アマクサシロウトキサダ）
CV:上村 祐翔
▼「オランピアソワレ Catharsis」天草四郎時貞 アマクサシロウトキサダ(CV：上村祐翔)：キャラクターPV
https://youtu.be/Y98z-pqMmI8
縁（ヨスガ）
CV:内田 雄馬
▼「オランピアソワレ Catharsis」縁 ヨスガ(CV：内田雄馬)：キャラクターPV
https://youtu.be/EDn7QWL50y4
ヒムカ
CV：堀江 瞬
▼「オランピアソワレ Catharsis」ヒムカ(CV：堀江瞬) キャラクターPV
https://youtu.be/1oX5egOx0A4
■「オランピアソワレ Catharsis」ストーリー
虹色の雨が降り注いでから二年と半年。
真の光が差す太陽の下。
朱砂を筆頭とした若者たちのおかげで
島は変わりつつあった。
【白】は“女”しかいない。
故に貴重な【白】であるオランピアの婚儀は
待ち望まれていた。
そして彼女もまた魂の半身である者と
結ばれることを疑わなかった。
ある日、天女島にマレビトが流れ着く。
【白】の証である髪色を持つ“男”が。
何故この海は彼を通したのか。
彼の存在がこの島に何をもたらすのか。
“種”が今──芽吹く。
【商品概要】
タイトル ：オランピアソワレ Catharsis
（オランピアソワレ カタルシス）
対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite
ジャンル ：女性向け恋愛ADV
CERO ：「D」（17才以上対象）
プレイ人数：1人
発売日 ：2025年12月18日発売予定
価格 ：[通常版・DL版]8,580円（税込）
[特装版]10,780円（税込）
[オトメイト スイート BOX]18,700円（税込）
イラストレーター：さとい
シナリオ ：片桐 由摩
ディレクター ：渡邉 渡
公式サイト ：https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/
公式SNS ：https://x.com/Olympia_otomate
SNSハッシュタグ：#オラソワ #Olympiasoiree #オトメイト ＃乙女Switch
発売元 ：アイディアファクトリー
権利表記：(C)IDEA FACTORY
