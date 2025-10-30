オトメイト新作「オランピアソワレ Catharsis」プレイムービー公開！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「オランピアソワレ Catharsis」のプレイムービーを公開しました。

本日公開されたプレイムービーでは、実際のゲーム画面で、攻略対象キャラクターの玄葉（CV：杉田 智和）、璃空（CV：島崎 信長）がそれぞれ主人公・オランピアと語り合うシーンを楽しむことができます。

ゲーム発売前に作品の雰囲気やキャラクターを知ることができますので、ぜひご覧ください！

▼「オランピアソワレ Catharsis」プレイムービー：玄葉ルート

https://youtu.be/Sb1C5G_6e24

▼「オランピアソワレ Catharsis」プレイムービー：璃空ルート

https://youtu.be/Q4Z1hm-3yxc

■絶賛予約受付中！

各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。

https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/info/

※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。

■Nintendo Switch「オランピアソワレ Catharsis」オープニングムービー

https://youtu.be/Sg1rQAqp__c

■Nintendo Switch「オランピアソワレ Catharsis」 プロモーションムービー第二弾

https://youtu.be/jaGxmP91LBY

■「オランピアソワレ Catharsis」 プロモーションムービー第一弾

https://youtu.be/eYgEmUyD7GM

そのほか、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。引き続き、「オランピアソワレ Catharsis」を何卒よろしくお願いいたします。

■「オランピアソワレ Catharsis」とは

業に蝕まれた二つの魂の物語から――神と人が一つとなる真話へ継ぐ物語

2020年4月に発売されたNintendo Switch(TM)用ゲームソフト「オランピアソワレ」の続編です。

あれから二年と半年が経過した天供島。

ある日突如流れ着いた【白髪の男性】。

【白】は女しか存在しなかったが彼の存在が何をもたらすのか―――

「ニル・アドミラリの天秤」「天獄ストラグル -strayside-」のスタッフによる色彩ファンタジーを再びご堪能ください。

■攻略対象キャラクター

朱砂（アカザ）

CV：松岡 禎丞

▼「オランピアソワレ Catharsis」朱砂 アカザ(CV：松岡禎丞)：キャラクターPV

https://youtu.be/U5ufqBTrDac

玄葉（クロバ）

CV：杉田 智和

▼「オランピアソワレ Catharsis」玄葉 クロバ(CV：杉田智和)：キャラクターPV

https://youtu.be/tvnja172qpM

璃空（リクウ）

CV:島崎 信長

▼「オランピアソワレ Catharsis」璃空 リクウ(CV：島崎信長)：キャラクターPV

https://youtu.be/JxH8O4BUxQo

天草四郎時貞（アマクサシロウトキサダ）

CV:上村 祐翔

▼「オランピアソワレ Catharsis」天草四郎時貞 アマクサシロウトキサダ(CV：上村祐翔)：キャラクターPV

https://youtu.be/Y98z-pqMmI8

縁（ヨスガ）

CV:内田 雄馬

▼「オランピアソワレ Catharsis」縁 ヨスガ(CV：内田雄馬)：キャラクターPV

https://youtu.be/EDn7QWL50y4

ヒムカ

CV：堀江 瞬

▼「オランピアソワレ Catharsis」ヒムカ(CV：堀江瞬) キャラクターPV

https://youtu.be/1oX5egOx0A4

■「オランピアソワレ Catharsis」ストーリー

虹色の雨が降り注いでから二年と半年。

真の光が差す太陽の下。

朱砂を筆頭とした若者たちのおかげで

島は変わりつつあった。

【白】は“女”しかいない。

故に貴重な【白】であるオランピアの婚儀は

待ち望まれていた。

そして彼女もまた魂の半身である者と

結ばれることを疑わなかった。

ある日、天女島にマレビトが流れ着く。

【白】の証である髪色を持つ“男”が。

何故この海は彼を通したのか。

彼の存在がこの島に何をもたらすのか。

“種”が今──芽吹く。

【商品概要】

タイトル ：オランピアソワレ Catharsis

（オランピアソワレ カタルシス）

対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル ：女性向け恋愛ADV

CERO ：「D」（17才以上対象）

プレイ人数：1人

発売日 ：2025年12月18日発売予定

価格 ：[通常版・DL版]8,580円（税込）

[特装版]10,780円（税込）

[オトメイト スイート BOX]18,700円（税込）

イラストレーター：さとい

シナリオ ：片桐 由摩

ディレクター ：渡邉 渡

公式サイト ：https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/

公式SNS ：https://x.com/Olympia_otomate

SNSハッシュタグ：#オラソワ #Olympiasoiree #オトメイト ＃乙女Switch

発売元 ：アイディアファクトリー

