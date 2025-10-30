オトメイト新作「オランピアソワレ Catharsis」プレイムービー公開！

アイディアファクトリー株式会社


アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「オランピアソワレ Catharsis」のプレイムービーを公開しました。



本日公開されたプレイムービーでは、実際のゲーム画面で、攻略対象キャラクターの玄葉（CV：杉田 智和）、璃空（CV：島崎 信長）がそれぞれ主人公・オランピアと語り合うシーンを楽しむことができます。



ゲーム発売前に作品の雰囲気やキャラクターを知ることができますので、ぜひご覧ください！



▼「オランピアソワレ Catharsis」プレイムービー：玄葉ルート


https://youtu.be/Sb1C5G_6e24






▼「オランピアソワレ Catharsis」プレイムービー：璃空ルート


https://youtu.be/Q4Z1hm-3yxc






■絶賛予約受付中！


各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。


https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/info/


※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。



■Nintendo Switch「オランピアソワレ Catharsis」オープニングムービー


https://youtu.be/Sg1rQAqp__c



■Nintendo Switch「オランピアソワレ Catharsis」 プロモーションムービー第二弾


https://youtu.be/jaGxmP91LBY



■「オランピアソワレ Catharsis」 プロモーションムービー第一弾


https://youtu.be/eYgEmUyD7GM



そのほか、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。引き続き、「オランピアソワレ Catharsis」を何卒よろしくお願いいたします。



■「オランピアソワレ Catharsis」とは







業に蝕まれた二つの魂の物語から――神と人が一つとなる真話へ継ぐ物語



2020年4月に発売されたNintendo Switch(TM)用ゲームソフト「オランピアソワレ」の続編です。



あれから二年と半年が経過した天供島。


ある日突如流れ着いた【白髪の男性】。


【白】は女しか存在しなかったが彼の存在が何をもたらすのか―――



「ニル・アドミラリの天秤」「天獄ストラグル -strayside-」のスタッフによる色彩ファンタジーを再びご堪能ください。



■攻略対象キャラクター


朱砂（アカザ）


CV：松岡 禎丞







▼「オランピアソワレ Catharsis」朱砂 アカザ(CV：松岡禎丞)：キャラクターPV


https://youtu.be/U5ufqBTrDac



玄葉（クロバ）


CV：杉田 智和







▼「オランピアソワレ Catharsis」玄葉 クロバ(CV：杉田智和)：キャラクターPV


https://youtu.be/tvnja172qpM



璃空（リクウ）


CV:島崎 信長







▼「オランピアソワレ Catharsis」璃空 リクウ(CV：島崎信長)：キャラクターPV


https://youtu.be/JxH8O4BUxQo



天草四郎時貞（アマクサシロウトキサダ）


CV:上村 祐翔







▼「オランピアソワレ Catharsis」天草四郎時貞 アマクサシロウトキサダ(CV：上村祐翔)：キャラクターPV


https://youtu.be/Y98z-pqMmI8



縁（ヨスガ）


CV:内田 雄馬







▼「オランピアソワレ Catharsis」縁 ヨスガ(CV：内田雄馬)：キャラクターPV


https://youtu.be/EDn7QWL50y4



ヒムカ


CV：堀江 瞬







▼「オランピアソワレ Catharsis」ヒムカ(CV：堀江瞬) キャラクターPV


https://youtu.be/1oX5egOx0A4



■「オランピアソワレ Catharsis」ストーリー


虹色の雨が降り注いでから二年と半年。


真の光が差す太陽の下。



朱砂を筆頭とした若者たちのおかげで


島は変わりつつあった。



【白】は“女”しかいない。



故に貴重な【白】であるオランピアの婚儀は


待ち望まれていた。



そして彼女もまた魂の半身である者と


結ばれることを疑わなかった。



ある日、天女島にマレビトが流れ着く。



【白】の証である髪色を持つ“男”が。



何故この海は彼を通したのか。


彼の存在がこの島に何をもたらすのか。



“種”が今──芽吹く。



【商品概要】


タイトル　：オランピアソワレ Catharsis


　　　　　（オランピアソワレ カタルシス）


対応機種　：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite


ジャンル　：女性向け恋愛ADV


CERO　　 ：「D」（17才以上対象）


プレイ人数：1人


発売日　　：2025年12月18日発売予定


価格　　　：[通常版・DL版]8,580円（税込）


　　　　　　[特装版]10,780円（税込）


　　　　　　[オトメイト スイート BOX]18,700円（税込）



イラストレーター：さとい


シナリオ　　　　：片桐 由摩


ディレクター　　：渡邉 渡



公式サイト　　　：https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/


公式SNS　　　　：https://x.com/Olympia_otomate


SNSハッシュタグ：#オラソワ #Olympiasoiree #オトメイト ＃乙女Switch



発売元 ：アイディアファクトリー


権利表記：(C)IDEA FACTORY


※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください


※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です