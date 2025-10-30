秋の行楽シーズンにぴったりな“ロケ弁”“推し弁”が大集合！　「第３回　お弁当コレクション」

株式会社大丸松坂屋百貨店

【特設ページ】https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/251105_obento_collection.html　※１１／４（火）１０：００公開予定



松坂屋上野店は１１／５（水）～１１／２５（火）、「第３回　お弁当コレクション」を開催します。長かった猛暑の夏が終わり、いよいよ行楽シーズン到来！旅行にも紅葉狩りにもぴったりな、冷めても美味しい有名“ロケ弁”や各ショップ一押しの“推し弁”が大集合！旅の出発地・上野にある松坂屋上野店からこの時期おすすめのお弁当をご紹介いたします。



一度は食べてみたい！業界人御用達の有名“ロケ弁”



〈オーベルジーヌ〉ビーフカレーポテト＆バター付（１食）　１,４０４円


第１回ロケ弁大賞で大賞、第２回ロケ弁大賞で殿堂入り。国産牛のバラ肉を香味野菜と一緒にじっくり柔らかく煮込みました。


※１１／５（水）→１８（火）


※平日各日４０食限り、土日各日６０食限り



〈オーベルジーヌ〉ビーフカレーポテト＆バター付


〈オーベルジーヌ〉チキンカレーポテト＆バター付（１食）　１,２９６円


第２回ロケ弁大賞で金賞。上質な若鶏のモモ肉をオリーブオイルでソテーしました。


※１１／５（水）→１１（火）


※平日各日２０食限り、土日各日３０食限り



〈オーベルジーヌ〉チキンカレーポテト＆バター付


〈オーベルジーヌ〉シーフードミックスカレー　ポテト＆バター付（１食）　１,６２０円


海老、あさり、帆立をミックスした、海の幸を存分に楽しめる一品。


※１１／１２（水）→１８（火）


※平日各日２０食限り、土日各日３０食限り



〈オーベルジーヌ〉シーフードミックスカレー　ポテト＆バター付


※販売開始時間は各日１１時から


※お一人様合計２個まで（組み合わせ自由）


※交通事情により入荷が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。



〈和食弁当　京香〉銀鮭西京漬け２段弁当（１食）　１,１３０円


第１回、第２回ロケ弁大賞で２回連続で金賞を受賞。


※１１／５（水）→１１（火）



〈和食弁当　京香〉銀鮭西京漬け２段弁当


〈日本橋　天丼　天むす　金子半之助〉江戸前天丼弁当（１食）　１,６５０円


穴子を丸々１本使ったボリューム満点の江戸前天丼。


※１１／１２（水）→１８（火）



〈日本橋　天丼　天むす　金子半之助〉江戸前天丼弁当


【初出店】〈三代目　千代谷〉鶏の竜田揚げ弁当（１食）　１,１８０円


冷めてもおいしく食べられるサクサク食感と揚げ加減が特徴。


※１１／１９（水）→２５（火）



【初出店】〈三代目　千代谷〉鶏の竜田揚げ弁当


〈割烹　坊々樹　五つ星のり弁〉五つ星のり弁　鮭ハラス焼き（１食）　１,２８０円


第１回ロケ弁大賞で金賞を受賞。米を楽しむのり弁。



割烹　坊々樹　五つ星のり弁〉五つ星のり弁　鮭ハラス焼き


売場スタッフおすすめ！秋の味覚の“推し弁”



〈赤坂　有職〉秋の小さなばら散し（１食）　１,５１２円


【推しポイント】


１.上品な香りのスライス松茸


２.ほっくりとした上品な甘みの栗



〈赤坂　有職〉秋の小さなばら散し


〈崎陽軒〉おべんとう秋（１食）　８８０円


【推しポイント】


１.秋香るきのこごはん


２.旬の秋鮭の塩焼き


※販売中→１１／３０（日）



〈崎陽軒〉おべんとう秋


〈古市庵〉詰合せ秋ごよみ（１食）　１,２９６円


【推しポイント】


１.香ばしい炙り〆さんま


２.干瓢、椎茸、玉子焼などの太巻


※各日６食限り



〈古市庵〉詰合せ秋ごよみ


〈魚味撰〉サーモントラウト塩焼のっけ盛り弁当（１食）　１,２９６円


【推しポイント】


１.脂がのったサーモントラウト塩焼


２.海苔の香りが絶妙な竹輪磯辺揚


※各日５食限り



〈魚味撰〉サーモントラウト塩焼のっけ盛り弁当


※価格は全て税込です。　