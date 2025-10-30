¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·È¯Çä¡Û¡Öºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡×¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¾Æ²Û»Ò¡Ø¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¡Ù
11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈ¯Çä
¥ー¥³ー¥Òー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ¡¡Íµ¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¾¡Ëó¡¡ÊÙ¡Ë¤Ï¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ñ¥¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¾Æ¤²Û»Ò¡Ö¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡×¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ø¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¡Ù¤ò¡¢¡Öºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡×¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¸ÂÄê¤Ç11·î5Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡Öºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡×¤Ø¤ÎºÅ»ö½ÐÅ¹¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ëÆ±Å¹¸ÂÄê¤Î¾Æ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥â¥â¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢±£¤·Ì£¤Ë°ËÍ½´»¥Ôー¥ë¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÃÀ½¥¯¥êー¥à¤¬¡¢¥³¥¯¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ò±é½Ð¡£Åìµþ¤ÎÏ·ÊÞµÊÃã¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥É¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Èºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡É¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¹ÄÄë(¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó)¡×¤Ï´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ´î¤Ð¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÎÁÏ¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢µÊÃãÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Èºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ø¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡È´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÎÊý¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¼êÅÚ»º¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡Ö¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡×¤Î¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¿·¾¦ÉÊ¡×¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÊÃãÅ¹¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢´ØÀ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¾¦ÉÊ³«È¯¤ÎºÝ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²û¤«¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤´¶À¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¡È¥ªー¥ë¥É¥Ë¥åー¡É¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹Ì£¤Î¡Ö¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¥¢¥Þ¥ó¥ÉÏ»ËÜÌÚÅ¹ ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー È¬½ÅÈø½ã°ì¡Ë
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2715/120913/120913_web_1.png
¢£¥¢¥Þ¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¡Ö¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¼ÏÂ¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î1980 Ç¯Âå¤Ë¥¢¥Þ¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿À¸¥±ー¥¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ñ¥¤¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÁ´¹ñ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é2022Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¾Æ²Û»Ò¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤È¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ñ¥¤¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤µ¤ì¤ë¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ï¥Ã¥È¤È¥¢¥Þ¥ó¥É¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¹ÄÄë(¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó)¡×¤È¤·¤Æ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¦¥Ù¥êー¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤¬¡¢ËÜÇ¯6·î¤Ë¤Ï¡Ø±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡Ù¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£Ï·ÊÞµÊÃã¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥É¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¡¢Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ªÅÚ»º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ー¥³ー¥Òー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¥Áー¥à¡¡Ã´Åö¡¡²¬ÅÄ¡¦±Êºä
TEL¡¡03-5400-3069¡¿Email¡¡key1@keycoffee.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_251030
¥¢¥Þ¥ó¥É¥Ûー¥à¥Úー¥¸
http://www.roppongi-almond.jp/
¥ー¥³ー¥Òー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ¡¡Íµ¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¾¡Ëó¡¡ÊÙ¡Ë¤Ï¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ñ¥¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¾Æ¤²Û»Ò¡Ö¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡×¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ø¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¡Ù¤ò¡¢¡Öºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡×¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¸ÂÄê¤Ç11·î5Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¡Ù¥¤¥áー¥¸
¡Ø¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡Öºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡×¤Ø¤ÎºÅ»ö½ÐÅ¹¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ëÆ±Å¹¸ÂÄê¤Î¾Æ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥â¥â¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢±£¤·Ì£¤Ë°ËÍ½´»¥Ôー¥ë¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÃÀ½¥¯¥êー¥à¤¬¡¢¥³¥¯¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ò±é½Ð¡£Åìµþ¤ÎÏ·ÊÞµÊÃã¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥É¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Èºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡É¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¹ÄÄë(¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó)¡×¤Ï´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ´î¤Ð¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÎÁÏ¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢µÊÃãÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Èºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ø¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡È´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÎÊý¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¼êÅÚ»º¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡Ö¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡×¤Î¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¿·¾¦ÉÊ¡×¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÊÃãÅ¹¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢´ØÀ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¾¦ÉÊ³«È¯¤ÎºÝ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²û¤«¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤´¶À¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¡È¥ªー¥ë¥É¥Ë¥åー¡É¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥åー¥¹Ì£¤Î¡Ö¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¥¢¥Þ¥ó¥ÉÏ»ËÜÌÚÅ¹ ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー È¬½ÅÈø½ã°ì¡Ë
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2715/120913/120913_web_1.png
¢£¥¢¥Þ¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ー¥³ー¥Òー¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢1946Ç¯Åìµþ¡¦¿·¶¶¤ËµÊÃãÅ¹¤òÁÏ¶È¤·¡¢¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÏ¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÍÎ²Û»Ò¤ÈµÊÃã¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢µÊÃãÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤1949Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉü¶½¤ÎÃæ¤ÇÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿»Â¿·¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÅÔÆâ¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤·¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥É¥Ô¥ó¥¯¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÜ³ÊÅª¤ÊÍÎ²Û»Ò¤ÈµÊÃã¤ÎÅ¹¡×¤È¤¤¤¦Åö»þÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¶ÈÂÖ¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¼ÏÂ¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î1980 Ç¯Âå¤Ë¥¢¥Þ¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿À¸¥±ー¥¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ñ¥¤¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÁ´¹ñ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é2022Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¾Æ²Û»Ò¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤È¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ñ¥¤¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤µ¤ì¤ë¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥Ï¥Ã¥È¤È¥¢¥Þ¥ó¥É¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¹ÄÄë(¥Ü¥ó¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó)¡×¤È¤·¤Æ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¦¥Ù¥êー¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤¬¡¢ËÜÇ¯6·î¤Ë¤Ï¡Ø±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡Ù¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£Ï·ÊÞµÊÃã¡Ö¥¢¥Þ¥ó¥É¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¡¢Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ªÅÚ»º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ー¥³ー¥Òー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¥Áー¥à¡¡Ã´Åö¡¡²¬ÅÄ¡¦±Êºä
TEL¡¡03-5400-3069¡¿Email¡¡key1@keycoffee.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_251030
¥¢¥Þ¥ó¥É¥Ûー¥à¥Úー¥¸
http://www.roppongi-almond.jp/