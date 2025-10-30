玉川徹の番組が初のイベントを開催！ 「『ラジオのタマカワ』公開イベント～ここだけの話～」

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中の、玉川徹がパーソナリティをつとめる『ラジオのタマカワ』（毎週木曜11時30分～生放送）では、2025年12月13日（土）、東京千代田区半蔵門にあるTOKYO FMホールにて、番組初イベントとなる「『ラジオのタマカワ』公開イベント～ここだけの話～」を開催いたします。チケットは本日より発売スタート。どうぞ、ご期待ください。

「ラジオのタマカワ」が初のリアルイベントを開催！「『ラジオのタマカワ』公開イベント～ここだけの話～」では、玉川徹がテレビでもラジオでも語らなかった“ここだけの話”をたっぷり披露。さらに、玉川徹と原千晶がそれぞれの人生を折れ線グラフで振り返りながら秘蔵エピソードを紹介するほか、番組おなじみの「ラジタマ人生相談」を初の対面形式で実施。また、これまでの番組内での発言をテーマにしたクイズ企画など、この日限りの特別コーナーも盛りだくさん。ラジオの空気感をそのままに楽しめるイベントとなります。

チケットは本日より発売スタート。先着販売、特典付きで6,000円（税込）です。ぜひご期待ください。

【イベント概要】

タイトル：「『ラジオのタマカワ』公開イベント～ここだけの話～」

開催日時：2025年12月13日（土） 開場14:00 開演15:00

会場：TOKYO FMホール（千代田区麹町1-7）

出演：玉川徹、原千晶

チケット：6,000円（税込）/先着販売、特典付

購入はこちらから▶ https://www.funity.jp/tickets/tfm/showlist

【番組概要】

◇タイトル： 『ラジオのタマカワ』

◇放送日時：木曜 11:30～13:00 生放送

◇出演者 ： 玉川徹、原千晶（フリーアナウンサー）

◇番組HP： https://www.tfm.co.jp/tamakawa/

◇X(旧：Twitter) ： https://twitter.com/radio_tamakawa

◇推奨ハッシュタグ： #ラジタマ