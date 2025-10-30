こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京ミッドタウン日比谷 「Buvette（ブヴェット）」“お家で楽しむサンクスギビングミールボックス”販売
どこか懐かしくハートウォーミングなフレンチ食堂の味が、秋のイベントを華やかに演出
予約開始 ： 2025年11月1日（土）ご予約限定販売
お引き渡し ： 2025年11月22日（土）～30日（日）
ニューヨーク発祥の朝から夜までオールデイで愉しめるフレンチ食堂、「Buvette（ブヴェット）」の東京店（東京ミッドタウン日比谷1 階）では、アメリカの祝日“サンクスギビング”（感謝祭）をお祝いするご家庭用ミールボックスを、事前のご予約限定にてテイクアウト販売します。
朝から晩まで一日を通し、オールデイで楽しめる“街の食堂”として、どこか懐かしくハートウォーミングで伝統的なフランスの料理を小さなお皿に凝縮させるスタイルで提供する、好きな時に好きな使い方で楽しめる食の空間、それが「Buvette」です。 この度のテイクアウトで販売するミールボックスは、若鶏のローストをメインに、前菜やサラダ、Buvette人気のデザート2種（チョコレートムース、タルトタタン）に至る充実の内容で、ご自宅で気軽に「Buvette」の世界観が生かされた料理の味をお楽しみいただけます。
「Buvette」 サンクスギビング ミールボックス テイクアウト販売概要
◇ 商品名：
お家で楽しむサンクスギビングミールボックス
◇ 価格：
12,420円（税込）
◇ 内容：
・ 若鶏のロースト スタッフィングライス
・シェフズサラダ
・ブランダード
・カボチャ、カリフラワー、インゲン ロースト
・チョコレートムース／タルトタタン
※2～3人前のボリュームとなります。
◇ 引き渡し：
2025年11月22日（土）～30日（日）
◇ 予約開始：
2025年11月1日（土） ご予約限定販売
オフィシャルサイトからご予約下さい。オンラインでの事前決済によるご予約となります。
◇ 店 舗：
「Buvette」
東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷1階／TEL03-6273-3193
◇ ホームページ：
https://buvettetokyo.com/
Buvette（ブヴェット）概要
「Buvette」は、朝から晩まで一日を通して食べたり飲んだりできる喜び、場所/環境を表す“ガストロテック（Gastrotheque）”という独自の世界観のもと、「カジュアルなワインバーと古き時代のヨーロッパのカフェの融合」をコンセプトに、どこか懐かしくハートウォーミングで伝統的なフランスの料理を、小さなお皿に凝縮させるスタイルで提供する、好きな時に好きな使い方で楽しめる食の空間です。
アンティークに囲まれた居心地の良いノスタルジックな空間の中、ヨーロッパ風の古き良き時代のカフェ、カジュアルな街の小さな食堂やバーとしてなど、様々なシチュエーションでご利用頂けるのが魅力。テラススペースでは、爽やかな風を感じるオープンな空間で思い思いの時間をお過ごしいただけます。
◇ 所在地：
東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷1階
◇ 電話番号：
03-6273-3193
◇ 営業時間：
平日 11:00～22:00、土曜・日曜・祝日 9:00～22:00
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
予約開始 ： 2025年11月1日（土）ご予約限定販売
お引き渡し ： 2025年11月22日（土）～30日（日）
ニューヨーク発祥の朝から夜までオールデイで愉しめるフレンチ食堂、「Buvette（ブヴェット）」の東京店（東京ミッドタウン日比谷1 階）では、アメリカの祝日“サンクスギビング”（感謝祭）をお祝いするご家庭用ミールボックスを、事前のご予約限定にてテイクアウト販売します。
朝から晩まで一日を通し、オールデイで楽しめる“街の食堂”として、どこか懐かしくハートウォーミングで伝統的なフランスの料理を小さなお皿に凝縮させるスタイルで提供する、好きな時に好きな使い方で楽しめる食の空間、それが「Buvette」です。 この度のテイクアウトで販売するミールボックスは、若鶏のローストをメインに、前菜やサラダ、Buvette人気のデザート2種（チョコレートムース、タルトタタン）に至る充実の内容で、ご自宅で気軽に「Buvette」の世界観が生かされた料理の味をお楽しみいただけます。
「Buvette」 サンクスギビング ミールボックス テイクアウト販売概要
お家で楽しむサンクスギビングミールボックス
◇ 価格：
12,420円（税込）
◇ 内容：
・ 若鶏のロースト スタッフィングライス
・シェフズサラダ
・ブランダード
・カボチャ、カリフラワー、インゲン ロースト
・チョコレートムース／タルトタタン
※2～3人前のボリュームとなります。
◇ 引き渡し：
2025年11月22日（土）～30日（日）
◇ 予約開始：
2025年11月1日（土） ご予約限定販売
オフィシャルサイトからご予約下さい。オンラインでの事前決済によるご予約となります。
◇ 店 舗：
「Buvette」
東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷1階／TEL03-6273-3193
◇ ホームページ：
https://buvettetokyo.com/
Buvette（ブヴェット）概要
「Buvette」は、朝から晩まで一日を通して食べたり飲んだりできる喜び、場所/環境を表す“ガストロテック（Gastrotheque）”という独自の世界観のもと、「カジュアルなワインバーと古き時代のヨーロッパのカフェの融合」をコンセプトに、どこか懐かしくハートウォーミングで伝統的なフランスの料理を、小さなお皿に凝縮させるスタイルで提供する、好きな時に好きな使い方で楽しめる食の空間です。
アンティークに囲まれた居心地の良いノスタルジックな空間の中、ヨーロッパ風の古き良き時代のカフェ、カジュアルな街の小さな食堂やバーとしてなど、様々なシチュエーションでご利用頂けるのが魅力。テラススペースでは、爽やかな風を感じるオープンな空間で思い思いの時間をお過ごしいただけます。
◇ 所在地：
東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷1階
◇ 電話番号：
03-6273-3193
◇ 営業時間：
平日 11:00～22:00、土曜・日曜・祝日 9:00～22:00
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press