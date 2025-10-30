こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
筋肉×ちょこちゃん×ダンスで会場を魅了「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」でスペシャルステージを披露
https://digitalpr.jp/table_img/2574/120577/120577_web_1.png
RIZAPグループ株式会社（代表取締役社長：瀬戸 健、本社：東京都新宿区）の連結子会社であるRIZAP株式会社（以下、RIZAP）は、2025年10月18日（土）に幕張メッセで開催された日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に協賛し、特別ステージショー「chocoZAPスペシャルステージ ちょこちゃん☆チアーズ」を披露しました。
同ステージでは、全国から集まった筋肉自慢のRIZAPトレーナーたちが筋肉美を魅せながらランウェイを颯爽と歩き、コンビニジム「chocoZAP」のおすすめポイントを紹介しました。そして、chocoZAPのマスコットキャラクター「ちょこちゃん」の着ぐるみとともに、ちょこっと踊れる「ちょこちゃんダンス」を披露し、会場の皆さんと一緒に盛り上がりました。あらゆる楽しみ方ができるchocoZAPの世界観を伝える取組となりました。
■ステージの様子
コンビニジム「chocoZAP」の紹介をしながら
颯爽とランウェイを歩くRIZAPトレーナー
RIZAPトレーナーたちによる
筋肉美ポージング
■ちょこちゃんダンス
chocoZAPを印象付けるオリジナルの音源に、踊りだしたくなるようなシンプルでかわいい振付を付けました。この度の「chocoZAPスペシャルステージ ちょこちゃん☆チアーズ」のために開発したダンスです。ぜひみんなで踊ってSNSに投稿して、お楽しみください。
・chocoZAP公式Instagram：https://www.instagram.com/reel/DP5gZsVD2g9/
・chocoZAP公式TikTok：https://www.tiktok.com/@chocozap_/video/7562052646991891732
■イベント「GirlsAward」について
ガールズアワード実行委員会が主催する日本最大級のファッション＆音楽イベントです。著名なモデルやアーティストを出演者に迎え、各種ブランドのファッションショーや音楽ライブ等を盛り込んだイベントとして親しまれています。
公式サイト：https://girls-award.com/
■ちょこちゃんプロフィール
誕生日：7月7日
性格：マイペース、のんびり屋さん（たまにあわてんぼう）、なんでも「楽しい」に変えられる
趣味：5分間のちょいトレ
特技：ウォーキング、サイドステップ、スクワット
クセ：つい、なんでもちょこっとつまんでしまう
好きな食べ物：チョコレートパン、クリームパン（薄皮派）
好きな言葉：簡単、便利、楽しい
■ちょこちゃんのイベント出演やコラボレーションなどのご要望がございましたらRIZAPグループ広報部までご連絡ください。
お問合せ先： press@rizapgroup.com
■「chocoZAP(チョコザップ)」概要
〇コンセプト：「簡単」、「便利」、「楽しい」
〇店舗数：1,823店舗※1
〇利用料金：月額3,278円(税込)
〇特徴
2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、「1日5分のちょいトレ・健康習慣プログラム」の開発や、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」などさまざまな分野のサービス展開を行っており、全国で1,823店舗※1、会員数は123.0万人※2を突破し、国内フィットネスジム会員数日本一※3を達成しています。「日本中のあらゆる人の声に寄り添い、健康で活力に溢れた社会にコミットし続けることができるサービスをご提供する」ことを目標に、より幅広いお客さまにとって身近な存在として、毎日の生活の中で健康増進に貢献するインフラ的な存在になっていくことを目指しています。
URL：https://chocozap.jp/
※1：2025年8月14日時点
※2：2025年8月14日時点
※3： 株式会社東京商工リサーチ調査に依拠した自社調査。在籍会員数を公表しているスポーツジム各社の公表値及び非公表社は売上等から推計値の比較。(2023年11月調べ）詳細はこちら（ https://lp.chocozap.jp/note-03/ ）
※TikTokおよびTikTokロゴは、ByteDance Ltd.、またはその関連会社の商標または登録商標です。
※Instagramは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
RIZAP グループ株式会社 広報部 担当：杉原、山田、田中、平山、福井
Mail： press@rizapgroup.com
関連リンク
RIZAPグループWebサイト
https://www.rizapgroup.com/
