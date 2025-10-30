こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
高校×大学でつくる「海ごみアップサイクル」体験 佛教大学生と京都府立丹後緑風高校・網野学舎が、 両校の学園祭で″ハーバリウム／キーホルダーづくり″ ワークショップを共同開催
佛教大学（京都市北区）は、京都府立丹後緑風高等学校 網野学舎の「総合的な探究の時間」自然環境チーム（1・2年生 約10名）と連携し、海洋ごみを素材にした"ハーバリウム"と"キーホルダー"のアップサイクル・ワークショップを実施します。素材は京丹後市・八丁浜でのビーチクリーンで両校の学生が回収した漂着物等を中心に活用。来場者が制作体験を通じて海洋ごみ問題を"自分ごと化"できる場を、高校・大学それぞれの学園祭で展開します。
本企画は、海洋ごみの現状と発生要因を見て触れて理解し、"つくる楽しさ"とともに再資源化（アップサイクル）の視点を学び、高校生・大学生・地域が協働する循環型の学びを体感することを目的としており、会場には海ごみの実態を解説するパネルも併設します。
◆実施概要◆
1.活動内容
①京丹後市におけるビーチクリーン（海岸清掃）を共同実施
② 双方の学園祭における海洋ごみワークショップの出展
（本学学生と京都府立丹後緑風高等学校の生徒双方が参加します。）
・ビーチクリーンにて回収した海洋ごみを用いたハーバリウム、キーホルダーの作成
・海洋ごみの現状を伝えるポスター展示 他
2.日程
①2025年10月5日（日）ビーチクリーン（海岸清掃） ※実施済
https://www.bukkyo-u.ac.jp/news/info/20250930-28381.html
→ここで回収したごみをワークショップの素材として使用します。
②2025年11月2日（日）13：00～15：00 本学「鷹陵祭」
2025年11月8日（土）13：00～15：00京都府立丹後緑風高等学校「緑風祭」
【取材について】
取材をご希望の場合は、10月31日（金）17:00までに下記までご連絡ください。
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9050
FAX：075-493-9040
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
