【名古屋大学】ジュラ紀・白亜紀の海棲爬虫類の体温を正確に推定 進化に伴う生息域の変遷を探る手がかりになる可能性
【本研究のポイント】
・歯や骨に含まれるリン酸注1）の三種類の酸素同位体（三酸素同位体組成）注2）の精密定量に成功した。
・リン酸の三酸素同位体組成を指標として活用することで、体液に対する代謝水注3）の寄与の有無を判定できることが明らかになった。
・ジュラ紀～白亜紀に生息していたプレシオサウルスとモササウルスの歯化石に含まれるリン酸と海水の酸素同位体比の差から体温を推定した結果、体温は23℃～25℃であった。これは、従来の推定体温（35℃～39℃）よりも低く、これらの海棲爬虫類の生理・生態を推定する上で新たな知見をもたらすものである。
・体液への代謝水の寄与の程度から、乾燥環境への耐性の有無を推定可能であることが示唆された。つまり、進化の過程における生息域の変遷を追跡できる可能性がある。
【研究概要】
名古屋大学大学院環境学研究科の三歩一 孝 特任助教、角皆 潤 教授、中川 書子 准教授は、歯や骨に含まれるリン酸の三酸素同位体組成の相対比を指標として活用することによって、海棲生物の体温を高確度で推定できることを示しました。この手法を用いてジュラ紀～白亜紀に生息していた海棲爬虫類（プレシオサウルス、モササウルス）の歯化石を分析した結果、両種の体温は23℃～25℃と見積もられました。これらの海棲爬虫類の体温は、クジラなどの海棲哺乳類と同程度な約37℃と考えられていましたが、本研究により内温性の魚類（一部のサメやマグロなど）と同程度であることが明らかになりました。これは、海棲爬虫類の生理・生態を推定する上で新たな知見をもたらすものです。
また、体液への代謝水の寄与の程度から、乾燥環境への耐性の有無を推定可能であることが示唆されました。これは進化の過程における生息域の変遷を追跡できる可能性を示すものです。
本研究成果は、2025年9月29日付けで日本地球惑星科学連合（Japan Geoscience Union）の科学雑誌「Progress in Earth and Planetary Science」誌の特集「Earth, Isotopes and Organics」に掲載されました。
【研究背景と内容】
脊椎動物の歯や骨は、体液に含まれるリン酸がカルシウムと結合したリン酸カルシウムが主成分です。その生成過程において、酵素の触媒作用によってリン酸（PO₄）と体液（H₂O）の間で酸素原子を交換し、その結果リン酸に含まれる酸素原子は全て体液の酸素原子に置き換わります。この時のリン酸と体液の間の酸素同位体比（17O/16O比、18O/16O比）の差は、この反応が起きた時の温度によって一意に決まります。つまり、歯や骨に含まれるリン酸と体液の酸素同位体比からその生物の体温を推定可能です。
ジュラ紀から白亜紀にかけて生息していたプレシオサウルスやモササウルスのような大型の海棲爬虫類の体液は、食べ物などを介して摂取された海水と代謝過程において生成する代謝水の混合物であった可能性が高いです。しかし、古生物の体液を直接測定することはできないため、従来の研究では信頼性の高い体温推定は困難でした。
そこで本研究では、プレシオサウルスやモササウルスの歯化石と現生の魚類の骨に含まれるリン酸の三酸素同位体組成を精密に測定し両者を比較しました。その結果、これらの海棲爬虫類の歯化石のリン酸には、代謝水に特徴的な大きな負の三酸素同位体異常は見られませんでした。これは、体液に対する代謝水の寄与がとても小さいことを意味しています。つまり、魚類と同様に、これらの海棲爬虫類の体温は、海水の酸素同位体比を体液の値として代用することで正確に推定できることが明らかになりました。